Időjárás

Változékony idő várható július első hetében

Változékony idő várható július első hetében: a sok napsütés mellett záporok, zivatarok több helyen és több alkalommal is kialakulhatnak, a hét végére azonban csökken a csapadékhajlam. Többnyire 26-31 Celsius-fok körül alakulnak a csúcsértékek. 2023.07.02 17:19 MTI

Hétfőn a sok napsütés mellett általában csak kevés gomolyfelhő képződik, ugyanakkor nyugaton, délnyugaton egyre nagyobb területen növekedhet meg a felhőzet, arrafelé délutántól egyre nagyobb számban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A zivatarokat felhőszakadás kísérheti.



Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, csak a zivatarokban lehetnek átmenetileg erős, viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 32 fok között várható, ugyanakkor a felhősebb nyugati tájakon kissé hűvösebb idő valószínű.



Kedden erőteljes gomolyfelhő-képződésre és sok magasszintű felhőre kell számítani általában többórás napsütéssel. Zápor, zivatar több helyen, akár több hullámban is kialakulhat, a szél azonban csak zivatarok környezetében erősödhet meg. A hajnali 14-20 fokról 26 és 31 fok közé emelkedhet a hőmérséklet.



Szerdán a napsütés mellett fátyolfelhőkre, valamint magasra törő gomolyfelhőkre kell számítani, a gomolyfelhőkből zápor, zivatar akár több helyen és több alkalommal is kialakulhat. A zivatarokat kivéve mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14-20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25-31 fok között valószínű.



Csütörtökön a napsütés mellett fátyolfelhőkre, valamint erőteljes gomolyfelhő-képződésre van kilátás. Némileg csökken a csapadékhajlam, legalábbis a Dunántúlon, de a Dunától keletre továbbra is több helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Az északias szelet élénk, zivatarban erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 15-20, délután 25-30 fok között valószínű.



Pénteken a napsütés mellett gomoly- és fátyolfelhőkre kell számítani, és akár több helyen is kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugati, északi szél megélénkül, az ország egyes részein erős széllökések is lehetnek. A hajnali 15-20 fokról délutánra 25 és 30 fok közé melegszik fel a levegő.



Szombaton sok napsütés valószínű kevés gomolyfelhővel és csak néhol fordulhat elő zápor, zivatar. Az északias szél megélénkül, keleten olykor meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban 13-18, délután 28-31 fok között alakul.



Vasárnap sok napsütés várható kevés gomolyfelhővel, csapadék nem valószínű. Az északi, északkeleti szél megélénkül, keleten helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, délután 28-32 fok között alakul - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.