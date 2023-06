Időjárás

Pénteken még napos idő várható, szombaton ismét hidegfront érkezik

Pénteken még többórás napsütés várható, de szombaton újabb hidegfront érkezik, emiatt az északkeleti országrész kivételével záporra, zivatarra kell készülni, a szél pedig többfelé lehet élénk, illetve erős. Vasárnap már csak az ország keleti harmadán várható eső, a legmagasabb hőmérséklet pedig 24 és 32 Celsius-fok között várható - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken a fátyol- és gomolyfelhők mellett többórás napsütésre lehet számítani, a Dél-Dunántúlon azonban inkább derült lehet az ég. Csak a nyugati határon van esély egy-egy záporra, esetleg zivatarra. A déli szél az ország nyugati részein megélénkülhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 31 fok között várható.



Szombaton délnyugat felől magasszintű felhőzet érkezik, emellett ebből az irányból már hajnaltól, reggeltől egyre erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés is. Több napsütésre az északkeleti vidékeken lehet számítani, bár ez sem lesz zavartalan. Északkeleten kicsi az esélye a csapadéknak, másutt viszont több helyen várható zápor, zivatar. A szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és a Dunántúlon egyre többfelé lehet élénk, illetve erős, de zivatarok környezetében is előfordulhatnak erős széllökések. Hajnalra általában 14 és 19 fok közé, a kevésbé felhős északi völgyekben 14 fok alá hűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 32 fok között valószínű, nyugaton lesznek alacsonyabbak az értékek.



Vasárnap napos, gomolyfelhős idő valószínű, az ország keleti harmadán lesz erőteljesebb a gomolyfelhő-képződés, és itt szórványosan zápor, zivatar is várható, míg nyugatabbra kisebb a csapadék kialakulásának valószínűsége. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül, főként a Dunántúlon megerősödik, de erős lökések zivatarok környezetében is előfordulhatnak. A minimum-hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 24 és 32 fok között várható, északkeleten valószínűek az alacsonyabb értékek.