Újabb sárlavina zúdult Recskre - videó

2023.06.26 07:22 ma.hu

Újra sárlavina pusztított a Heves megyei Recsken. A pénteki vihar és a szombati eső a szomszédos bányából hordta a sarat az egyik utcába és az udvarokba. A lakók egy része a korábbi sárlavina után saját felelősségre visszaköltözött, de sokan most már nem akartak visszamenni a házukba. A hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű eső Borsodban is sok gondot okozott. Több településen is villámárvíz alakult ki.