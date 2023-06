Időjárás

Elvitte az ár az Erdővidéket Sepsiszékkel összekapcsoló nagyajtai hidat - képek, videó

A polgármester amikor látta, milyen gyorsan nő a vízszint, riasztotta a hatóságokat, és a baróti mentőcsapatok időben közbe tudtak avatkozni. 2023.06.25 19:09 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Elvitte az ár a két székelyföldi kistérség, Erdővidék és Sepsiszék közötti közúti kapcsolatot is biztosító hidat a Kovászna megyei Nagyajtán - mondta vasárnap Bihari Edömér polgármester.



A Kovászna megyei község elöljárója az MTI-vel telefonon közölte, hogy a megáradt Ajta patak vasárnap a két székelyföldi kistérséget összekötő póthidat is elvitte. Nagyajtán tavasszal kezdtek el új közúti hidat építeni, mely a Barót központú Erdővidéket összeköti a Sepsiszentgyörgy központú Sepsiszékkel, miután a régi használhatatlanná vált. Az építkezés idejére egy póthíd biztosította az átjárást a két kistérség között a gépkocsik számára, ezt vitte el vasárnap a megáradt patak, miután torlasz is keletkezett.

Bihari Edömér közölte, hogy a hirtelen lezúdult ár néhány háztartást is elöntött, a víz állatokat, takarmányt ragadott el az udvarokból. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elöljárója szerint az áradás meglepetésként érte őket, Nagyajtán ugyanis a napokban egyáltalán nem esett az eső.



A hatóságok a mobiltelefonos Ro-Alert rendszeren keresztül riasztották a lakosságot a veszélyre, mivel a patak a település fölötti hegyvidéki falvakban leesett eső nyomán megduzzadt, és a nagy mennyiségű víz lezúdult a völgybe. A polgármester elmondta, hogy amikor látta, milyen gyorsan nő a vízszint, riasztotta a hatóságokat, és a baróti mentőcsapatok időben közbe tudtak avatkozni.

A polgármester a prefektúra képviselőivel felmérte a keletkezett kárt Nagyajtán és Középajtán, de az infrastruktúrába nem tudnak érdemben beavatkozni, mivel a hegyvidéki térségben a következő napokban is heves esőzések várhatók. A megáradt patakon egyelőre csak gyalogosan, két pallón lehet átkelni. Amíg sikerül pótolni a hiányzó hidat, a kistérség lakóinak gépkocsival Sepsiszentgyörgy vagy Apáca-Ágostonfalva útvonalon kell kerülniük, ha Barótra szeretnének menni, utóbbi útvonal 40 kilométeres kerülőt jelent.



A Kovászna megyei vészhelyzeti felügyelőség vasárnap közölte, hogy a hirtelen lezúdult ár nem követelt emberáldozatot a térségben. A Digi24 portál arról számolt be, hogy a székelyföldi megyében, a Nagyajta mellett Bölönben és Málnásfürdőn is a legmagasabb fokozatú árvízriasztás van érvényben.

A Kovászna megyei Nagyajtán a helyi fejlesztések országos programja (PNDL) keretében épül új híd közel 15 millió lej (1,1 milliárd forint) értékben, melynek jövő augusztusra kell elkészülnie. A régi vashidat - mely még az Osztrák-Magyar Monarchia idején épült, és több mint száz évig szolgált - ipari műemlékként a település parkjában állítják ki.