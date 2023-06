Időjárás

Letarolta Ceglédet a vihar - videó

Az elmúlt évek egyik, ha nem a legnagyobb vihara csapott le Ceglédre a péntek esti órákban. A vihar rengeteg villámmal érkezett, folyamatos felvillanások voltak láthatóak már a távolból is, majd a zivatar megérkezésekor is állandóan villámlott. Emellett özönvízszerű felhőszakadás és viharos széllökések kísérték a vihart.



Az időkép.hu munkatársa a helyszínen élte át a nem mindennapi zivatart, és beszámolója szerint a városban többször is elment az áram. A vihar érkezésekor és közben a "félelmetes" és a "brutális" szavakkal is jellemezte azt, ami Ceglédre lecsapott.



A vihar miatt nehézkessé vált a közlekedés a városban, és a gyalogosoknak is sok helyen sípcsont közepéig, helyenként térdig érő vízben kellett átgázolniuk. Az autósoknak is kihívást jelentett az utakon felgyülemlett víz.