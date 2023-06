Időjárás-vihar

Erős széllel, jégesővel érkezett meg a vihar nyugatról

A meteorológia által előrejelzett zivatarlánc valamivel péntek délután öt óra után érte el az Alpokalját, illetve az Északi-középhegységet, a nyugati vármegyék közül Zalában okozza a legtöbb gondot a vihar - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.



A vihar miatti első bejelentések fél hat körül futottak be a katasztrófavédelmi ügyeletekre Pápa, Lovászi, illetve Bátonyterenye térségéből - írták.



Zalából két óra leforgása alatt több mint három tucat bejelentés érkezett. A hívások a legtöbb esetben leszakadt faágakról, kidőlt fákról szóltak, volt, amikor megbontott tető miatt kérték a tűzoltók segítségét.



Főleg Nagykanizsán okozott károkat az erős szél, több helyről érkezett bejelentés kidőlt fák miatt, így például a Nagykanizsa és Cserfőhegy közötti úton több fa borult az útra, akadályozva a forgalmat.



Somogy vármegyében Balatonszemesnél a vasúti felsővezetékre zuhant leszakadt faág, Fonyódon egy megdőlt fa a villanyvezetéket is veszélyezteti.



Veszprém vármegyében Pápán a strandon szakadt le egy nagy faág, Pétfürdőn a gyalogosokat veszélyeztette egy széthasadt fa.



Borsod-Abaúj-Zemplénben Múcsonyban és Szuhogyon is kidőlt fa miatt hívták a tűzoltókat, utóbbi helyen az erős szél levitte a focipálya öltözőjének tetejét.