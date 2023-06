Időjárás

Vihar - Több vonalon késnek a vonatok a viharos időjárás miatt

A Dunántúlon több vonalon késnek a vonatok, mert a vihar felsővezetéket rongált meg, fákat döntött a sínekre - közölte a Mávinform péntek este.



Gyékényes és Őrtilos között fadőlés miatt áll a forgalom. A Zágrábból a Déli pályaudvarra tartó Agram-Tópart InterCity a sínekre dőlt fának ütközött, a mozdony meghibásodott. A fa eltávolításáig és a vonat elvontatásáig ezen a szakaszon szünetel a forgalom, emiatt a Nagykanizsa-Pécs vonalon és a Gyékényes-Nagykanizsa-Balatonszentgyörgy vonalszakaszon közlekedő vonatok menetideje jelentősen megnő. Ez érinti a Szombathely és Pécs közötti Pannónia InterRégiókat is. Személyi sérülés nem történt



Bakonyszentlászló és Veszprémvarsány között áll a forgalom, mert a vihar fát döntött a sínekre. A Győr-Veszprém vonalon jelentősen hosszabb menetidőkre kell számítani éjszakáig.



A dél-balatoni vonalon is megnőtt a menetidő, mert Balatonszentgyörgy és Nagykanizsa között a vihar megrongálta a felsővezetéket. A Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa vonalon is jelentősen hosszabb menetidőkre kell számítani.



Veszprém és Devecser között pótlóbuszok járnak, mert Ajka és Devecser között a vihar megrongálta a felsővezetéket. A Székesfehérvár-Veszprém-Szombathely, illetve Zalaegerszeg között közlekedő vonatok fél-egy órát késnek.



Az észak-balatoni vonalon is késnek a vonatok, mert Balatonfüred és Csajág között a vihar megrongálta a felsővezetéket. Az érintett szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Budapest-Székesfehérvár-Tapolca vonalon több órát is késhetnek a vonatok, mert Balatonfűzfő és Balatonalmádi között nagy fa dőlt a felsővezetékre.