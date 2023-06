Időjárás

Ezt kell tenni, ha lecsap ránk a vihar

A vihar esetén szükséges teendőkre figyelmeztetett a katasztrófavédelem pénteken, miután a meteorológiai szolgálat azt közölte, hogy késő délután erős szélre, jégesőre, felhőszakadásra is lehet számítani.



Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-hez eljuttatott közleményében azt kérte a nagyobb tavaknál pihenőktől, hogy vegyék komolyan a viharjelző rendszer jelzéseit, és vihar esetén ne tartózkodjon senki a vízben.



Azt javasolták, hogy a vihar ideje alatt mindenki épületben keressen menedéket, de ne a pincében, mert az felhőszakadás esetén víz alá kerülhet.



Azt tanácsolták továbbá, hogy akit a szabadban ér a vihar, ne álljon fa alá, álljon a fák törzsétől öt méterre. Ha pedig kerékpározás közben lep meg valakit a vihar, fektesse le a biciklit, és menjen tőle néhány méterrel távolabb.



Hozzátették, ha semmilyen menedék nincs a közelben, guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat, így a legkisebb egy villámcsapás veszélye.



"Ne használjunk esernyőt, a papírjainkat, telefonunkat tegyük egy nejlonzacskóba! Ha egy fesztiválon ér minket a vihar, kövessük a biztonsági személyzet utasításait!" - figyelmeztettek.



Villámlás esetén - folytatták - érdemes számolni a villámlás és a dörgés között eltelt időt, mert ha ez 15 másodpercnél rövidebb, akkor a vihar közel van. Ebben az esetben húzzuk ki az elektromos eszközöket a konnektorból, kerüljük a vizesblokkokat, ne fürödjünk, ne zuhanyozzunk, ne mossunk kezet! Ne fogjuk meg a csöveket, radiátorokat, fémszerkezeteket! - sorolták.



Arra is kitértek, hogy ha tehetjük, autónkkal parkoljunk épületektől, fáktól távolabb. Az erős szél miatt tanácsos fedett helyre vinni a kerti bútorokat, szerszámokat, kisebb cserepes növényeket, nehogy a szél felkapja ezeket és károkat okozzon velük.



Érdemes áramtalanítani a pincét és magasabbra vinni azokat a tárgyakat, amelyekben a víz kárt tehet. Villámárvíz esetén menjünk egy épületbe, annak is az emeletére - kérték.



Arra is felhívták a figyelmet, hogy az erős szél fákat dönthet ki, ágakat törhet le, amelyek gyakran elektromos vezetékeket szakítanak el. Ha elszakadt elektromos vezetéket látunk, ne közelítsük meg, hívjuk a 112-es segélyhívó számot! - olvasható a közleményben.