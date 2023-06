Időjárás

Meteorológia: csütörtökön tovább fokozódik a nappali felmelegedés

Csütörtökön tovább fokozódik a nappali felmelegedés, és a labilis légkör miatt zivatarokra, felhőszakadásra kell számítani - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdán.



Az MTI-hez eljuttatott figyelmeztetésben azt írták: csütörtökön fokozódik a nappali felmelegedés, a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén a középhőmérséklet már várhatóan 27 Celsius-fok felett alakul. Az Alföld középső és délkeleti részén a középhőmérséklet 25 Celsius-fok körül várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 31 és 38 fok között valószínű.



Hozzátették: csütörtökön továbbra is labilis marad a légkör, elsősorban - továbbra is - a keleti tájakon kell számítani zivatarokra, amelyeket felhőszakadás, jégeső és viharos széllökések kísérhetnek. Csütörtökön az Alpokaljára sodródhatnak be zivatarok, arrafelé a viharos erejű széllökés lehet a fő kísérőjelenség.



A meteorológiai szolgálat a magas napi középhőmérséklet miatt másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki csütörtökre a dunántúli vármegyékre, valamint Pest, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékre. Itt a napi középhőmérséklet 27 Celsius-fok felett alakulhat. Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Békés vármegyékben elsőfokú figyelmeztetés van érvényben, ezekben a vármegyékben a napi középhőmérséklet 25 fok felett alakulhat.



Zivatar miatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben Vas, Zala, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék területére. Felhőszakadás miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékre.



Péntekre az érkező hidegfront miatt az egész országra másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki, ugyanis hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani.