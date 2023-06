Időjárás

Meteorológia: nőtt a talajközeli ózon mennyisége

Magas a troposzférikus (talajközeli) ózon koncentrációja Magyarországon, több mérőállomáson is meghaladja az egészségügyi határértéket - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdán a Facebook-oldalán.



A meteorológiai szolgálat azt írta: az elmúlt napokban és jelenleg is a nappali időszakban magas a troposzférikus ózon koncentrációja Magyarországon, több állomáson is meghaladja az egészségügyi határértéket (azaz 8 órán keresztül meghaladta a 120 mikrogramm/köbmétert).



Hozzátették: az ózon koncentrációjának szintje azonban még nem érte el a tájékoztatási, illetve a riasztási fokozatot, így nem rendeltek el szmogriadót.



A bejegyzéshez készített infografika szerint szerdán az ország déli harmadában és az északkeleti sarokban lesz 100-130 mikrogramm/köbméter között az ózon koncentrációja, máshol ennél magasabb érték várható. Csütörtökön elsősorban Miskolc és Nyíregyháza térségében, valamint az Északi-középhegység legmagasabb pontjain lesz alacsonyabb a koncentráció, máshol 130 mikrogramm/köbméter feletti értékre kell számítani.



Mint írták, a magas ózonkoncentráció miatt kialakuló szmogot fotokémiai szmognak is nevezik. A szmogriadónak Magyarországon is két fokozatát különböztetik meg: a tájékoztatásit és a riasztásit.



A tájékoztatási fokozatot akkor rendelik el, amikor a légszennyezettségi szint meghaladja azt az értéket, amelynek rövid idejű hatása is veszélyt jelenthet a különösen érzékenyekre, vagyis három egymást követő órában meghaladja a 180 mikrogramm/köbmétert. A riasztási fokozatot akkor rendelik el, amikor a légszennyezettségi szint a teljes lakosságra nézve veszélyt jelenthet, vagyis amikor három egymást követő órában meghaladja a 240 mikrogramm/köbmétert, vagy 72 órán túl meghaladja a 180 mikrogramm/köbmétert - írták.



Hozzátették: a troposzférikus ózon jelenléte ártalmas lehet az emberi egészségre, leginkább a fiatalabb és idősebb korosztályra. Tüdőbe kerülve légzési nehézségeket okoz, elősegíti az asztma kialakulását, ezenkívül szemirritációt, fejfájást is okozhat.