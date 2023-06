Időjárás

Hőség - Heves zivatarokra és magas középhőmérsékletre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat

Szélsőséges esetben a 90 kilométeresnél erősebb szélrohamokat és a 4-5 centiméteres jégszemek megjelenését sem lehet teljesen kizárni. 2023.06.20 21:20 MTI

A magas középhőmérséklet, valamint a heves zivatarok és a felhőszakadás veszélye miatt első- és másodfokú figyelmeztetéseket adott ki szerdára az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Az MTI-hez kedden eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: szerdán a déli óráktól elsősorban északkeleten - előbb az Északi-középhegységben, később az Alföld északi, keleti tájain -, majd a késő délutáni, esti óráktól a Nyugat-Dunántúlon lehetnek zivatarok. Ezeket felhőszakadás kísérheti, általában 20-30, néhol 40 milliméternyinél is több esővel, de akár jégeső - 1-3 centiméternél nagyobb jégszemekkel - és viharos, óránkénti 60-80 kilométeresnél erősebb széllökések is előfordulhatnak. Szélsőséges esetben a 90 kilométeresnél erősebb szélrohamokat és a 4-5 centiméteres jégszemek megjelenését sem lehet teljesen kizárni.



Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves vármegye területére a heves zivatar miatt másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki szerdára, továbbá zivatarok miatt elsőfokú (sárga) figyelmeztetést Békés, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas és Zala vármegyére.



A felhőszakadás veszélye miatt elsőfokú (sárga) figyelmeztetést adtak ki szerdára Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére, itt az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 milliméternyinél több csapadék hullhat.



Mivel a napi középhőmérséklet 25 Celsius-fok felett alakulhat, a magas középhőmérséklet miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala vármegye területére szerdára.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy az UV-B sugárzás a Közép-Dunántúlon, a Dél-Dunántúlon, a Dél-Alföldön, az Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon elérheti a nagyon erős szintet.