Tragédia

Élete árán mentette meg az árvízből kutyáját - tragédia Gyöngyöstarjánban - videó

Gyöngyöstarjánban két ember is életét veszítette a lezúduló hatalmas villámárvíz során. A települést egyik pillanatról a másikra öntötte el a pusztító víztömeg, kocsikat sodort magával, és a házak kertjeit, pincerendszereit is elborította. Sz. Zsuzsanna csak dolgozni járt a faluba, ahol a helyi bányában, mint strázsáló tevékenykedett.



A tragédia napján az asszony, ahogy kollégái is, a konténerirodájukban tartózkodtak, amikor a hatalmas víztömeg megemelte a korántsem könnyű acélszerkezeteket. Ekkor a másik konténerben dolgozók átmenekültek Zsuzsáéba, mindannyian kikötötték magukat valamihez. Borzalmas ereje volt a víznek, még bent is erős sodrásnak voltak kitéve.



A nő azonban eloldotta a kötést, mert meglátta kutyáját, aki az udvaron volt a villámárvíz érkezése előtt, és megpróbálta az ablakon behúzni, pusztán egy kézzel tartotta magát. A sodrás viszont túl erős volt, nem bírta Zsuzsa keze. Az egyik munkatársa, egy jó erőben lévő férfi még elkapta és tartotta, próbálta megmenteni, azonban a vékony, törékeny nő kicsúszott a kezei közül, és magával vitte a víz.



Az asszony vizslája, Mira megmenekült, érte később lánya jött el. A kutya egész éjjel a bódé előtt állt és a gazdáját kereste, várta. A lánya vitte haza ezután. A Ripost információ szerint az asszony a lányával és a kutyusával élt együtt Gyöngyösön, miután elvált. Ők voltak a legfontosabbak Zsuzsi életében.



A másik áldozat után három kislány maradt félárván. B. Gergelyt egy építkezés mellett sodorta el a kiöntő patak egy pincerendszerbe.



Gergő egy építkezésen dogozott és kiment segíteni, amikor elkezdett kiönteni a patak. A víz itt vitte el, és egyenesen egy pincerendszerbe sodorta. Egy hatalmas vaskaput is áttört a hömpölygő áradat, úgy kapta el Gergőt. Esélye sem volt. Mindenki összeroppan, szegényt mindenki szerette, dolgos, jó ember volt - mondta a lapnak egy szemtanú. A háromgyerekes apuka holttestét végül a falut átszelő pincerendszerben találták meg.