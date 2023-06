Időjárás-esőzés

Sok településen okoz gondot a víz Nógrádban

Sok településen okoz gondot a víz Nógrádban, Ecsegen nyolc embernek el kellett hagynia az otthonát, Szécsényfelfalu közúton megközelíthetetlenné vált - közölte a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője pénteken az MTI-vel.



Kapás Márton elmondta: sorra érkeznek a segélyhívások a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletére.



Ismertette: Nagybárkányban a heves esőzés miatt a patak kilépett a medréből, a víz a helyi általános iskola épületét is elöntötte. Az iskola vezetése a diákokat hazaküldte.



Kisbágyonban, a Táncsics úton több ház udvarába ömlött be a hirtelen lezúduló eső. Bujákon több ház pincéjét árasztotta el a víz.



Endrefalván szintén kiöntött a helyi patak, a víz az utcákon hömpölygött, lakóházakat is veszélyeztetett.



Szécsényfelfalu település az elárasztott utak miatt közúton megközelíthetetlen.



Ecsegen nyolc embernek el kellett hagynia az otthonát, őket ideiglenesen a település könyvtárában szállásolta el a helyi önkormányzat.



A szóvivő tájékoztatása szerint a vármegye hivatásos és önkéntes tűzoltó egységei több településen homokzsákokat helyeztek ki, elárasztott pincékből szivattyúzták ki a vizet és úttestre dőlt fákat távolítottak el.



Az említett települések mellett az egységeknek be kellett avatkozniuk Pásztó, Mátraszőlős, Nagylóc, Ecseg, Nógrádmegyer, Nógrádszakál, Piliny, Kisbárkány, Lucfalva, Cserhátszentiván, Nógrád, Sámsonháza és Felsőtold településeken is.



A vármegye tűzoltói jelenleg is számos helyszínen dolgoznak a káresetek elhárításán - közölte Kapás Márton.