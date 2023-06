Időjárás

A hétvégén is folytatódik a záporos, zivataros idő

Folytatódik a záporos, zivataros időjárás a hétvégén is, többórás napsütés az ország nagy részén csak vasárnap várható. A hőmérséklet az eddigiekhez hasonlóan 21-26 Celsius-fok körül alakul a legmelegebb órákban - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken általában erősen felhős, napközben egyre inkább gomolyfelhős időre kell számítani, jellemzően kevés napsütéssel. Sok helyen akár többször is kialakulhat zápor, zivatar, utóbbiakat továbbra is elsősorban felhőszakadás kísérheti. Szélerősödés csak zivatar környezetében lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.



Szombaton az erőteljes gomolyfelhő-képződés és fátyolfelhők mellett több-kevesebb napsütésre is számítani lehet, de több helyen előfordul záporeső, zivatar. Általában mérsékelt lesz az északi, északkeleti szél, csak zivatar térségében lehetnek erős lökések. A minimum-hőmérséklet 12 és 17, a csúcsérték 21 és 26 fok között alakul.



Vasárnap az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett az ország nagy részén több órára kisüthet a nap. Több helyen előfordulhat záporeső, zivatar, nagyobb számban az ország déli, délkeleti felén. Az északi, északkeleti szél sokfelé megerősödik, hajnalban 12-17, délután 21-26 fok valószínű.