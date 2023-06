Időjárás-eső

OKF: a Könyves Kálmán körút és a Kőbányai úti kereszteződésnél 70-80 centiméter magasan hömpölygött a víz az aluljáróban

Budapesten is komoly fennakadásokat okozott szerda este, hogy rövid idő alatt nagy mennyiségű eső esett. A Könyves Kálmán körút és a Kőbányai úti kereszteződésnél 70-80 centiméter magasan hömpölygött a víz az aluljáróban, leállt a villamosforgalom - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján.



A helyszínre vezényelt fővárosi tűzoltók egy autót kitoltak a vízből, a járművek csak északi irányba közlekedhettek.



Közölték azt is, hogy a VII. kerületi Péterfy Sándor utcai kórház területéről egy fa az útra és egy személygépkocsira borult, a tűzoltók láncfűrésszel avatkoztak be.



A XIV. kerület több utcájában pincéket öntött el a víz, a Remény utcát pedig egy kidőlt fa torlaszolta el.



Az ország más pontjain is jelentős károkat okoztak az esőzések, a tűzoltók folyamatosan szivattyúzzák a pincékbe, garázsokba, udvarokra befolyt vizet, illetve távolítják el a viharok miatt kidőlt fákat vagy leszakadt ágakat az utakról.



Jászberényben a csatornarendszer és az árkok nem tudták elnyelni az esőt, így sok bejelentés érkezett pincéket elöntő és házakba betörő vízről. Szajolban, a Dankó Pista úton térdig ért a víz az egyik családi ház kazánházában, és az áramszolgáltatás is leállt.



Pilisvörösváron, a Mátyás király utcánál kilépett medréből a patak, egy utat teljesen le kellett zárni. A Somogy megyei Karádon egy családi ház udvarán fél méter magasan állt a víz, az udvaron körbekerítve tartott ötven tyúk elpusztult, mire megérkeztek a tűzoltók.