Időjárás

Meteorológia: Kékestetőn 122 milliméter eső esett egy nap alatt

Megdőlt a napi csapadékrekord kedden: Kékestetőn 122 milliméter eső esett egy nap alatt - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdán a Facebook-oldalán.



A bejegyzés szerint kedden - Szolnok környékét leszámítva - szinte országszerte előfordultak záporok, zivatarok, illetve eső is. Hozzátették: júniusban 60-80 milliméter eső esik átlagosan, de most a sorozatban érkező csapadékgócokból több mérőállomáson is a havi csapadékmennyiséget elérő, vagy azt meghaladó mennyiséget mértek, esetenként 1-2 óra alatt.



Hozzátették: a meteorológiai szolgálat mérőállomásai 100 milliméternél is több esőt regisztráltak Baján (101,7 milliméter) és Kékestetőn (111,3 milliméter), azonban az egyik észlelőjük Kékestetőn 122 millimétert mért, ezzel pedig megdőlt a napi csapadékrekord. A régi rekordot - 120 millimétert - 1951-ben, a Somogy vármegyei Homokszentgyörgy-Mariettapusztán mérték.



Felhívták a figyelmet arra, a kékestetői automata mérése és az észlelő hagyományos, kézi mérése között bő 10 milliméter különbség van, "de ez teljesen rendben van". Hozzátették: a két mérőpont a Kékestetői Meteorológiai Állomás műszerkertjében ugyan csak méterekre található egymástól, de technikai okokból ekkora különbség könnyedén előfordulhat, ugyanis nagyon intenzív csapadék esetén az automata "kissé alámérhet a ténylegesen lehulló csapadéknak" - magyarázták a Facebook-bejegyzésben.