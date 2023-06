Halálos homokviharok söpörtek végig Egyiptomon - videó

Heves homokvihar csapott le csütörtökön az egyiptomi fővárosra, Kairóra, amely óriásplakátokat szakított le, és egy embert megölt, míg öt másik megsebesült - jelentette az állami média, az Al-Ahram.



A vihar, amelyet erős szél kísért, a jelentések szerint fákat döntött ki a főbb utcákon, és négy járművet semmisített meg a kairói Október-hídon. A főváros több területén, köztük Maadiban is háztetők szakadtak le épületekről.

Az Al-Ahram szerint a csütörtöki homokviharok a Nyugati-sivatagban, a Földközi-tenger partján, Nagy-Kairóban, a Nílus-deltában és a Szuezi-csatorna menti városokban is kiterjedt károkat okoztak, egészen Felső-Egyiptomig.



A hatóságok csütörtökön két Szuezi-csatorna-kikötőt zártak le a súlyos időjárás miatt az Arab Liga legnépesebb országában, ahol tavasszal gyakoriak a homokviharok.



Az eseményre reagálva az egyiptomi meteorológiai hatóság (EMA) azt tanácsolta a lakosságnak, hogy kerüljék a közvetlen napsugárzást, és viseljenek arcmaszkot, ha a szabadban tartózkodnak, különösen, ha arcüreg- vagy allergiás problémáik vannak.

There was a massive sandstorm in Egypt earlier today, this is what it looked like in Suez https://t.co/IywnzZeibn