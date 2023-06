Időjárás

Néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet az első nyári hétvégén

Néhány Celsius-fokkal visszaesik a hőmérséklet az első nyári hétvégén, de így is sok napsütés és kevés csapadék várható. A szél olykor élénk, néhol erős lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken a sok napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, amelyekből elszórtan - kisebb számban északon - alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északias szél egyre nagyobb területen megélénkül, néhol meg is erősödik. Zivatarok környezetében is lehetnek erős vagy akár viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország döntő részén 27 és 30 Celsius-fok között várható.



Szombaton napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel és legfeljebb egy-egy zápor fordulhat elő. Az északi, északkeleti szelet többfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9-15 fok között alakul, de a szélvédett északkeleti helyeken ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21-26 fok között valószínű.



Vasárnap gomoly- és fátyolfelhőkre kell számítani, majd helyenként meg is vastagodhat a felhőzet, és záporeső, zivatar is előfordulhat, átmeneti szélerősödéssel. A hajnali 6-14 fokról 22 és 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet.