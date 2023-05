Időjárás

Folytatódik a kora nyárias idő a hosszú hétvégén

Folytatódik a kora nyárias idő az ünnepi hosszú hétvégén. Jellemzően napos idő várható gomolyfelhőkkel és elszórtan záporokkal, zivatarokkal, a legmelegebb órákban 30 Celsius-fok közelébe emelkedik a hőmérséklet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken gomolyfelhős, napos idő várható, de időnként erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés és elszórtan kialakulhat zápor, zivatar, amelyeket felhőszakadás kísérhet. Legkisebb eséllyel az északnyugati tájakon fordulhat elő csapadék. Az északias szelet élénk, főleg a Nyugat-Dunántúlon erős lökések kísérhetik, zivatar környezetében átmenetileg viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 Celsius-fok között várható.



Szombaton napos időre lehet számítani, jellemzően kevés gomolyfelhővel. A Dunántúlon, a Duna mentén és a keleti határ közelében lehet több gomolyfelhő, ezeken a tájakon néhol zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten meg is erősödik az északi, északkeleti szél. Hajnalban 8-15, a délutáni órákban 22-27 fok valószínű.



Pünkösdvasárnap napos idő lesz, általában kevés, délkeleten több gomolyfelhővel, helyenként fátyolfelhőkkel. Általában száraz idő várható, de főleg az ország délkeleti harmadán helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szél többnyire mérsékelt marad. A hajnali 7-14 fokról 23 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.



Pünkösdhétfőn általában többórás napsütés várható, de erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés és fátyolfelhők is érkeznek. Az ország délkeleti felén-kétharmadán több helyen valószínű zápor, zivatar, míg északon, északnyugaton kisebb a csapadék esélye. Többnyire mérsékelt lesz az északkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.