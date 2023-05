Időjárás

Gondokat okozott a heves esőzés Nógrád vármegyében - videók

Gondokat okozott a heves esőzés Nógrád vármegyében, több településen megállt a víz, kiöntött a patak - közölte a katasztrófavédelem szerda este az MTI-vel.



Azt írták, a nagy mennyiségű csapadék Nógrád vármegye néhány településén sok munkát ad a tűzoltóknak.



Bujákon a Petőfi utcánál kiöntött a patak, emiatt száz-százötven méter hosszan öt centiméter magasan áll a víz az utcában, a házak kertjében. A pásztói hivatásos tűzoltók, valamint Héhalom önkéntes tűzoltói szivattyúkkal csökkentik a vízszintet, egy munkagép az árok mélyítésén dolgozik, és megkezdték a homokzsákok töltését is.



Karancsberényben a Rákóczi útnál az esőzés miatt sár és víz zúdult a hegyoldalról két ingatlan udvarára. A salgótarjáni hivatásos és az ipolytarnóci önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre, homokzsákokat töltenek.



Nógrádsipeken több utcában is megállt a víz az esőzés következtében. A balassagyarmati és a szécsényi hivatásos tűzoltók már a helyszínen dolgoznak, szivattyúkat telepítenek, töltik a homokzsákokat. A településre a nógrádmarcali önkéntes tűzoltók is elindultak, segíteni a munkálatokat.