Meteorológia: hűvös és átlagosan csapadékos volt az április

Sorozatban a harmadik áprilisban maradt 10 fok alatt a középhőmérséklet, ehhez hasonló a legutóbb több mint 40 éve, 1980 körül fordult elő. 2023.05.03

Hűvös és átlagosan csapadékos volt 2023 áprilisa - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdán a Facebook-oldalán.



Az elemzésben azt írták, az idei április középhőmérséklete országos átlagban 9,4 Celsius-fok volt, 2 fokkal elmaradt az 1991-2020-as évek átlagától.



Ezzel sorozatban a harmadik áprilisban maradt 10 fok alatt a középhőmérséklet, ehhez hasonló a legutóbb több mint 40 éve, 1980 körül fordult elő.



Hozzátették: az ország legnagyobb részén 8-10 fok volt a hónap középhőmérséklete, csak kevés helyen haladta meg a 10 fokot, míg a legmagasabb hegyeken az 5 fokot sem érte el.



Közölték azt is, az áprilisi csapadék országos átlagban az eddig beérkezett adatok szerint 44,5 milliméternyi volt, ez 10 százalékkal haladja meg az 1991-2020-as évek átlagát. Az országon belül jelentősek voltak a különbségek: az Alföldön általában a szokásosnál kevesebb csapadék hullott, a Körösök környékén helyenként 15 milliméternyinél is kevesebb, míg a hegyvidéki területeken és a nyugati országrészben általában meghaladta az 50 milliméternyit.



Az ország legcsapadékosabb része Sopron környéke volt, ahol több meteorológiai állomáson is 100 milliméternyinél több csapadékot mértek az elmúlt hónapban.