F1

Magyar Nagydíj - Norris nyerte a 40. futamot a Hungaroringen

A 25 éves pilótának ez pályafutása kilencedik és az idei ötödik futamgyőzelme, amellyel kilenc pontra csökkentette a hátrányát az összetettben éllovas és a Hungaroringen másodikként célba érő csapattársával, az ausztrál Oscar Piastrival szemben.



A 70 körös mogyoródi futamot George Russell, a Mercedes brit versenyzője zárta a harmadik helyen, míg a pole pozícióból rajtoló monacói Charles Leclerc negyedik lett a Ferrarival.



A rajtnál Leclerc remekül jött el és az első kanyarba gond nélkül fordult be az első helyen. A két McLaren-versenyző csatájából közben Norris jött ki nagyon rosszul, a mögötte érkezők közül ugyanis ketten - Russell és Fernando Alonso (Aston Martin) - is meg tudták előzni, miután a Piastri elleni küzdelemben nem helyezkedett túlságosan jól.



Kisvártatva aztán Norris lehagyta Alonsót, az ötödik körben így Leclerc, Piastri, Russell, Norris, Alonso volt a sorrend az első öt helyen. Közben a nyolcadik pozícióból startolt, címvédő Max Verstappen egyet tudott előzni a Red Bullal, így Gabriel Bortoleto (Sauber) mögött hetedik volt.



Hosszú körökig nem történt változás az élmezőnyben, majd a 18. kör végén Piastri a boxba hajtott kerékcserére, erre pedig azonnal reagált a Ferrari: Leclerc autójára a 19. körben raktak fel új abroncsokat, ugyanekkor Russell is bent járt a Mercedes garázsánál friss gumikért.



Norris a csapatrádión egyeztetve úgy döntött, hogy megpróbálja az egy boxkiállásos stratégiát, így a pályán maradt és vezette a versenyt. Mögötte Leclerc, Piastri, Russell volt a sorrend. Miközben Norris a mérnökével arról egyeztetett, hogy pontosan mikor kellene kihajtania a boxba a kerékcserére, Leclerc azt jelezte a Ferrarinak, hogy elveszítik a versenyt, ha ebben a mederben folytatódik minden.



Norris végül a 31. kör végén kapott új gumikat a McLaren-szerelőktől, így Leclerc visszavette a vezetést.



A Ferrari monacói pilótáját nagyjából 1.5 másodperces hátránnyal követte Piastri, míg a harmadik Russell hátránya kis híján 10 másodperc volt Leclerc-rel szemben. Negyedikként Norris, ötödikként Alonso száguldott, a kétszeres világbajnok spanyol mögött Bortoleto, Liam Lawson (RB), Verstappen volt a sorrend.



Leclerc a 40. kör végén letudta a második kerékcseréjét, három körrel később Russell is a boxban járt, a 45. körben pedig Piastri autójára is felkerültek a friss abroncsok.



A vezetést így az egy kerékcserével tervező Norris vette át, mögötte Leclerc, Piastri, Russell volt a sorrend. Nem sokáig maradt azonban ez az állás, a jelentős mértékben lelassuló Leclerc-t ugyanis utolérte és feltűnően könnyedén megelőzte Piastri.

A Ferrari monacói versenyzője rádión "kiosztotta" a csapatot, és azt mondta, az autója "vezethetetlen", ami azért következett be, mert "nem hallgattak rá", pedig másképpen kezelte volna azokat a problémákat, amelyekről a verseny előtt egyeztettek.



A győzelemre innentől csak a két McLaren-pilótának maradt esélye: Piastri viszonylag gyorsan közeledett az élen száguldó Norrishoz, aki a lekörözöttekkel is küzdött és egyébként is lassabb volt csapattársánál. Közben Russell második próbálkozásra megelőzte a frusztráltsága miatt talán túlzottan agresszívan védekező Leclerc-t, s ezzel megkaparintotta a harmadik pozíciót.



A hajrában Piastri próbálkozott ugyan - egyszer majdnem neki is ütközött az élen száguldó csapattársának -, de nem tudta megelőzni Norrist, aki pályafutása során első alkalommal diadalmaskodott Magyarországon. A McLaren-istállónak ez volt a 200. futamgyőzelme az F1-ben.



A Red Bullnál 200. futamát teljesítő Verstappen végül kilencedik lett, míg a karrierje 370. versenyén induló Hamilton a 12. pozícióban fejezte be a viadalt a másik Ferrarival.



A vasárnapi 40. Forma-1-es Magyar Nagydíj végeredménye és a világbajnoki pontversenyek állása (a formula1.com alapján):



Végeredmény, Magyar Nagydíj, Hungaroring (70 kör, 306,630 km):



1. Lando Norris (brit, McLaren) 1:35:21.231 óra

2. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 0.698 másodperc hátrány

3. George Russell (brit, Mercedes) 21.916 mp h.

4. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 42.560 mp h.

5. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 59.040 mp h.

6. Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber) 1:06.169 perc h.

7. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1:08.174 p h.

8. Liam Lawson (új-zélandi, RB) 1:09.451 p h.

9. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:12.645 p h.

10. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1 kör h.

11. Isack Hadjar (francia, RB) 1 kör h.

12. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1 kör h.

13. Nico Hülkenberg (német, Sauber) 1 kör h.

14. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 1 kör h.

15. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1 kör h.

16. Esteban Ocon (francia, Haas) 1 kör h.

17. Cunoda Juki (japán, Red Bull) 1 kör h.

18. Franco Colapinto (argentin, Alpine) 1 kör h.

19. Pierre Gasly (francia, Alpine) 1 kör h.



kiesett: Oliver Bearman (brit, Haas), műszaki hiba, 48. kör