F1

Magyar Nagydíj - Ideiglenes rendőrőrs működik Mogyoródon a Forma-1-es futam idején

A rendőri biztosítás több mint ezerfős állományát a Készenléti Rendőrség, valamint a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai támogatják, de szorosan együttműködnek a Budapesti Rendőr-főkapitányság állományával, illetve holland, román, horvát, szerb, szlovák, osztrák és szlovén rendőrökkel is - tartalmazza a közlemény.



Azt írták, hogy a biztosításban részt vesznek lovas, kutyás és motoros rendőrök is, a térség forgalmát, annak változásait - a minél gyorsabb reagálás érdekében - a légtérből is folyamatosan figyelik. Továbbá a pálya felé vezető utakon egyenruhás rendőrök segítik a forgalom gördülékeny haladását.



A pálya mellett kialakított rendőrtáborban működik a biztosítás vezetési pontja, ahol 24 órás szolgálatot látnak el - tették hozzá.



Arra kérik a versenyre látogatókat, hogy a fennakadások és a balesetek elkerülése érdekében figyeljék a kihelyezett táblákat, a rendőri karjelzéseket. A parkolókban hagyott járműveket mindig zárják be, az ablakokat húzzák fel; az utastérben, látható helyen ne hagyjanak őrizetlenül semmilyen értéket, például táskát vagy telefont.



A szabálytalanul parkoló autókat elszállítják - olvasható a közleményben.



A 2025-ös Forma-1 világbajnokság tizennegyedik futamát, a 40. Magyar Nagydíjat augusztus 1. és augusztus 3. között rendezik meg a Hungaroringen.