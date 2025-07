F1

Belga Nagydíj - Piastri nyert és növelte az előnyét összetettben

Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője nyerte a Forma-1-es Belga Nagydíjat vasárnap, ezzel 16 pontra növelte az előnyét a világbajnoki pontverseny élén. 2025.07.27 20:26 MTI

A 24 éves pilótának ez az idei hatodik és pályafutása nyolcadik futamgyőzelme.



Piastri mögött az összetettben is második csapattársa, a brit Lando Norris ért célba, a dobogó alsó fokára pedig Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője állhatott fel.



A címvédő és négyszeres vb-győztes holland Max Verstappen (Red Bull) negyedik lett.



A futamot az eredetileg kiírt 15 órás időpontban nem tudták elkezdeni, a heves esőzés miatt ugyanis annyi víz volt a pályán, hogy a látási viszonyok nem tették lehetővé a versenyzést. A kényszerszünet időtartama 1 óra 20 perc volt, azután a biztonsági autó mögött kezdett el körözni a mezőnya, majd a negyedik kör végén elindulhatott a száguldás.



A gördülő rajtnál a pole pozíciót birtokló Norrisnak nem sikerült jól taktikáznia, Piastri ugyanis nagyon közel tudott hozzá maradni és az Eau Rouge kanyarkombináció utáni egyenesben meg is előzte a csapattársat. A további sorrend az élmezőnyben nem változott, Leclerc volt a harmadik, Verstappen a negyedik.



A 12. körben Piastrit és Leclerc-t, valamint Verstappent is a boxba hívta a csapata kerékcserére, Norris egy körrel később járt a boxban, és amint azt a csapatrádión a mérnökével megbeszélte, a kemény keverékű gumit kapta, amellyel a futam végéig tudott menni. A sorrend az élen nem változott, Piastri vezetett, Norris száguldott másodikként, mögötte sorrendben Leclerc és Verstappen érkezett.



Piastri végül úgy döntött, hogy a közepes keverékű gumival megpróbál végigmenni, így a kérdés az volt, hogy a tartósabb abroncsokkal rendelkező Norris utoléri-e őt a hajráig, és ha igen, akkor meg tudja-e előzni. Ez végül nem jött össze a britnek, akinek meg kellett elégednie a második hellyel.



A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője nagy futamot teljesített, a 18. helyről rajtolva sokat jött előre és végül hetedikként intették le.



A világbajnoki idény egy hét múlva a Hungaroringen, a 40. Magyar Nagydíjjal folytatódik.