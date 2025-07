F1

Brit Nagydíj - Norris újra győzött, a veterán Hülkenberg először a dobogón

2025.07.06

A 25 éves Norrisnak ez az idei negyedik és pályafutása nyolcadik futamgyőzelme. Egy hete az Osztrák Nagydíjon ugyanez volt a sorrend az első két helyen.



A két McLaren mögött ezúttal a bravúros futamot teljesítő német Nico Hülkenberg lett a harmadik a Sauberrel: a 37 éves, 19. helyről rajtolt pilóta pályafutása 242. versenyhétvégéjén, a 239. startján először állhatott dobogóra.



A silverstone-i pályát reggel óta áztató eső - ami miatt a Forma-3-as versenyt nem is tudták befejezni - a Forma-1-es futamra elállt, így aztán a pilóták közül hatan, köztük a negyedik helyről rajtoló brit George Russell a Mercedesszel, valamint a hatodik startpozíciót megszerző monacói Charles Leclerc a Ferrarival egyből a felevezetőkör után a boxutcába hajtott és a köztes abroncsaik helyett száraz körülményekre alkalmas gumikat kaptak.



A start után az élen nem változott a sorrend, csak a kilencedik francia Pierre Gasly (Alpine) rajtolt nagyot, aki az ötödik helyre jött fel. A címvédő holland Max Verstappen vezetett a Red Bullal, mögötte maradt a Piastri, Norris sorrend, utóbbit azonban Lewis Hamilton majdnem megelőzte a Ferrarival - végül azonban a hétszeres világbajnoknak meg kellett elégednie a negyedik hellyel.



A harmadik körben Andrea Kimi Antonellit hívta ki gumicserére a Mercedes, miközben előbb Liam Lawson az RB-vel, majd két körrel később Gabriel Bortoleto a Sauberrel csúszott ki a sóderágyba. Elöl Piastri utolérte Verstappent, majd a nyolcadik körben meg is tudta előzni, így átvette a vezetést.



A tizedik körben elkezdett esni az eső, így mindenki azonnal a boxutcába hajtott. Még ez előtt, a 11. körben Verstappen hibázott, így Norris is elé került, de a boxkiállásnál a McLaren szerelői nem boldogultak a brit versenyző bal első kerekével, így a holland rivális visszaelőzte. A kerékcserékből Lance Stroll (Aston Martin) és Hülkenberg jött ki a legjobban, akik a negyedik és ötödik helyre jöttek fel, amikor a leszakadó ég miatt bejött a biztonsági autó.



Négy körrel később hiába engedte el a mezőnyt a safety car, azonnal vissza is kellett jönnie, mert Isack Hadjar a rossz látási viszonyok közepette belement Antonellibe, majd a falban landolt az RB-jével. Később az olasz pilóta futama is véget ért az autója sérülése miatt.



A végül a 21. körben újrainduló száguldás legelején Verstappen megpördült és a 11. helyre esett vissza, majd Piastri kapott tíz másodperces büntetést, mert veszélyesen fékezett azelőtt, hogy a safety car kiment a pályáról.

A látási viszonyok továbbra sem voltak tökéletesek, több versenyző is követett el kisebb-nagyobb hibákat, miközben elöl a két McLaren körről körre növelte előnyét, immár Strollal szemben.



Az újra folyamatosan száradó pályán a versenyzők néhány körrel később már a pálya vizes felületein igyekeztek hűteni abroncsaikat, majd a 30. körben a Gaslyt megelőző Hamilton feljött ötödiknek. Öt körrel később Hülkenberg Strollt megelőzve már dobogós helyen haladt, utóbbit pár körrel később Hamilton is körbeautózta, míg hátrébb Verstappen a kilencedik helyre küzdötte vissza magát.



Az utolsó tíz körre előbb Hamilton, majd Hülkenberg is száraz pályára alkalmas kerekeket kapott, de míg a britnek lágy, addig a németnek közepes keveréket raktak fel. A kiállásnál Piastri letöltötte büntetését, így Norris került az élre, és bár az utolsó körökben nem változott az élcsoport állása, Verstappen egészen az ötödik helyre jött előre.



A világbajnoki idény három hét múlva folytatódik Spa-Franchochamps-ban a Belga Nagydíjjal.