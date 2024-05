F1

Befejeződött a felújítás első üteme a Hungaroringen

Befejeződött a Hungaroringen zajló munkálatok első üteme, amely során látványos változáson esett át a paddock és a főlelátó mögötti nézőtér. 2024.05.30

A Forma-1-es Magyar Nagydíjnak otthont adó létesítmény honlapja szerint az utóbbi bő öt hónapban a versenygépek helyett a munkagépek jutottak főszerephez. A munkások nagy tempót diktáltak annak érdekében, hogy a július 21-én sorra kerülő F1-es futamra érkezők lássák: elkezdődött a 2026-ig tartó rekonstrukció.



A határidők betartása miatt sokszor napi 24 órában zajlottak a munkálatok, egyszerre 400-500 fő dolgozott a területen, összesen pedig 1500 embernek adott munkát a projekt. Négy toronydaru és öt autódaru dolgozott, összesen 390 kilométernyi vezetéket és 3200 tonna betonacélt építettek be, és 1674 köbméter előregyártott vasbeton szerkezetet, valamint 32 ezer köbméter betont használtak fel. Megmozgattak 170 ezer köbméter földet, elkészült a lelátó mögötti rendezvénytér összes támfala, amely összesen 450 méter hosszú, és megépült az új lépcső, amely a nézőtérhez vezet. Az alsó depóterületen elbontották az épületeket, majd pedig megépült az új, immár 8000 négyzetméteres paddock. Emellett elkészült a végleges közműhálózat jelentős része, valamint nagy területen látványos kertépítési munkák is zajlottak annak érdekében, hogy a Hungaroring csapata méltó körülmények között rendezhesse meg a Magyar Nagydíjat.



"Elképesztő volt végigkövetni, hogy hétről hétre mennyit változik a Hungaroring, s hogy milyen ütemben zajlanak a munkálatok" - mondta Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérizgatója. "A Magyar Nagydíjra érkezők látni fogják, hogy a 2026-ig tartó megújulási folyamat elkezdődött, és látványos változásokat hozott. Az új érában megváltoztak az igények, megváltozott az F1 körüli üzleti világ, manapság a Formula 1-es futamok már négynapos fesztiválnak tekintendők. A világbajnoki sorozat legkisebb depójának kiszélesítése megtörtént, szerkezetkész a két alagút, visszaaszfaltoztuk a célegyenest, és a lelátó mögötti területen is látványos a változás. Nincs félbehagyott épület vagy építkezés a területen, ami a televízióközvetítés miatt volt nagyon fontos." - tette hozzá.



A pálya felújítása a Magyar Nagydíj után folytatódik.