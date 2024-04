F1

Kínai Nagydíj - Verstappen rajt-cél győzelmet aratott Sanghajban

A címvédő és háromszoros világbajnok Max Verstappen, a Red Bull versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Kínai Nagydíjat, ezzel tovább növelte az előnyét az összetettben. 2024.04.21 20:03 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 26 éves holland pilótának a kínai verseny volt karrierje 190. F1-es viadala, melyen az idei negyedik és pályafutása 58. futamgyőzelmét aratta.



A Sanghajban korábban még soha nem diadalmaskodó Verstappen mögött Lando Norris, a McLaren brit versenyzője ért célba másodikként, a dobogó alsó fokára pedig a másik Red Bullt vezető mexikói Sergio Pérez állhatott fel.



A rajtnál Verstappen gond nélkül megtartotta az első helyet, mögötte viszont Fernando Alonso (Aston Martin) feljött másodiknak, miután remek manőverrel megelőzte Pérezt, aki azonban az ötödik körben visszavette a második pozíciót. Alonso hamarosan még eggyel hátrébb került, ugyanis Norris is lehagyta.



Az első kerékcseréknél az élmezőnyből a két Red Bull egyszerre, ugyanabban a körben hajtott a boxba, és miután a riválisok is megkapták a friss abroncsokat, Verstappen vezérletével visszaállt az eredeti sorrend.



A 21. körben Valtteri Bottas (Sauber) autója műszaki hiba miatt leállt, s mivel a finn versenyző veszélyes helyen állt félre, a versenybíróság a pályára küldte a biztonsági autót. Ennek nyomán szinte az egész mezőny a boxba hajtott újabb kerékcserére, majd az újraindítást követően szinte azonnal több kisebb koccanás is történt, így aztán újfent a pályára hajtott a biztonsági autó.



A következő újraindítás már zökkenőmentesen zajlott le, Verstappen az élen maradt, mögötte Norris, Charles Leclerc (Ferrari), Pérez volt a sorrend, a mexikói Red Bull-versenyző ugyanis pozíciókat veszített, amikor az első biztonsági autós szakaszban kiállt kerékcserére.



Tizenhét körrel a leintés előtt Pérez megelőzte Leclerc-et, és üldözőbe vette Norrist a második helyért, de arra már nem volt esélye, hogy utolérje, illetve lehagyja.



A világbajnokság két hét múlva az Egyesült Államokban, a Miami Nagydíjjal folytatódik.