Forma-1

A Mercedesnél térhet vissza Sebastian Vettel

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke nem zárta ki a lehetőségét annak, hogy a visszatérésen gondolkodó négyszeres világbajnok Sebastian Vettel a német istálló versenyzője legyen.



A 36 éves német ex-pilóta szerdán a Sky Sports televíziós csatornának beszélt arról, hogy "feltételes módban" ő is tagja annak a piacnak, amelyről versenyzőket választanak a következő idényre, s több istálló vezetőjével, köztük Wolff-fal is beszélgetett erről.



"Sebastian olyan valaki, akit soha nem zárhatsz ki. A versenyzői múltja magáért beszél, és néha egy kis szünet jól jöhet, hogy újraértékeld, mi fontos neked, illetve hogy újra találj motivációt" - mondta pénteken a Japán Nagydíj helyszínén Wolff.



A csapatvezető hozzátette, van egy lista a fejében arról, kivel szeretné pótolni az idény végén a Ferrarihoz távozó hétszeres világbajnok Lewis Hamiltont, de jelenleg még túl korán van ahhoz, hogy bárki mellett elkötelezzék magukat.



A Red Bull-lal négy vb-címet nyerő Vettel a sorozatban aratott diadalai után a Ferrarihoz szerződött, ott azonban hat év alatt nem sikerült vb-trófeát begyűjtenie, pályafutását pedig 2022-ben az Aston Martinnál fejezte be.