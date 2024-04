Forma-1

Vettel a visszatérésen gondolkodik

A Forma-1-be való visszatérésen gondolkodik a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, aki 2022-ben vonult vissza, az utóbbi időben azonban többek között Toto Wolff-fal, a Mercedes csapatfőnökével, illetve más istállók vezetőivel is egyeztetett.



A 36 éves német ex-versenyző a Sky Sports televíziós csatornának szerdán azt mondta, "feltételes módban" ő is tagja annak a piacnak, amelyről pilótákat választanak a következő idényre.



"A lehetőség ott van, hiszen nincs versenyzői ülésem, a kérdés viszont az, hogy én szeretnék-e versenyezni. Azt hiszem, ez a csomagtól függ. Nem azért vonultam vissza a Forma-1-ből, hogy visszatérjek, de azt is mondtam, hogy soha nem tudhatjuk, mi történik. Ez a kijelentésem még mindig megállja a helyét" - nyilatkozta Vettel.



A Red Bull-lal négy vb-címet nyerő ex-pilóta az egymás után aratott diadalai után a Ferrarihoz szerződött, ott azonban hat év alatt nem sikerült vb-trófeát begyűjtenie, pályafutását pedig az Aston Martinnál fejezte be.



Vettel számára az egyik lehetőség épp a német Mercedes csapatnál alakulhat ki, a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton ugyanis jövőre már a Ferrari versenyzője lesz. A 39 éves Hamilton helyére sajtóértesülések szerint a 42 esztendős spanyol Fernando Alonso is eséllyel pályázik, a jelenleg az Aston Martinnál vezető kétszeres vb-győztest állítólag szintén megkörnyékezte a Mercedes.



A legutóbb a Porsche Penske Le Mans-ban bevetésre kerülő versenyautójával is tesztelő Vettel elismerte, egyeztetett már Toto Wolff-fal, de úgy fogalmazott, nem a versenyzői ülés volt a téma.



"Röviden átbeszéltük a kialakult helyzetet, ugyanakkor másokkal is szoktam kommunikálni, mert változatlanul tartom a kapcsolatot a Forma-1-ben dolgozókkal. Vannak ötleteim is, de majd meglátjuk, hogy ezekből lesz-e valami. Azt hiszem, szükség lesz még néhány telefonbeszélgetésre, hogy többet megtudjak a Mercedes terveiről, de kétségtelen, hogy a mezőny egyik legjobb ülése vált szabaddá" - mondta Vettel.