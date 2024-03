Autósport

A Forma-1-es pilóták bírálják a sűrű versenynaptárt

"Az az érzésem, hogy máris jelentősen átléptük a határt. Fiatal vagyok még, de biztosan nem fogok még tíz évig 24 versenyen elindulni" - jelentette ki a háromszoros világbajnok, jelenlegi címvédő Max Verstappen, a Red Bull sztárja.



A hétszeres vb-első Lewis Hamilton a minőség és a mennyiség összefüggéséről, illetve az F1 jelentette terhelésről beszélt:



"Gondolni kellene azokra a hatásokra is, amelyeket a világra gyakorolunk. Minél több futamra kerül sor, annál többet utazik a cirkusz a világ körül, ezért inkább a fenntarthatóságra kellene figyelni" - közölte a Mercedes brit klasszisa.



Véleményéhez csatlakozott az Aston Martint vezető, kétszeres világbajnok Fernando Alonso is.



"Huszonnégy versennyel senkire sem vagyunk tekintettel. Amikor 2001-ben bemutatkoztam az F1-ben, még csak 17 futam szerepelt a naptárban" - fejtette ki a spanyol pilóta.



Stefano Domenicali, a Forma-1 elnök-vezérigazgatója ugyanakkor teljesen másként látja a helyzetet, és a közeljövőre nézve megfelelőnek nevezte a 24 viadalt.



"Akár évi harminc futamot is le tudnánk bonyolítani, mivel óriási az érdeklődés, és sokan várnak arra, hogy rendezők legyenek" - mondta. A Forma-1-es idény két verseny után, a hétvégén folytatódik Ausztráliában.