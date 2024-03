F1

Szaúdi Nagydíj - Dzsiddában is folytatódott Verstappen sikersorozata

A címvédő és háromszoros világbajnok Max Verstappen, a Red Bull versenyzője rajt-cél győzelmet aratott a vasárnapi Forma-1-es Szaúdi Nagydíjon Dzsiddában. 2024.03.09 20:49 MTI

A 26 éves holland pilótának ez az idei második és pályafutása 56. futamgyőzelme, mellyel növelte az előnyét az összetett élén. Verstappen sorozatban 43. alkalommal végzett pontszerző helyen és ez karrierje során a 100. dobogós pozíciója, egyben ő a legfiatalabb az F1 történetében, aki elérte ezt a mérföldkövet. Eddig a négyszeres vb-győztes Sebastian Vettel birtokolta ezt a címet, ő 30 évesen és 265 naposan jutott el a 100 dobogóig, Verstappennek ez 26 évesen és 161 naposan sikerült. A holland címvédő Vettel, Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Alain Prost, Fernando Alonso és Kimi Räikkönen után a hatodik versenyző lett az F1-ben, aki eljutott 100 dobogós helyezésig.



A Red Bull ráadásul kettős győzelmet ünnepelhetett Dzsiddában, Verstappen mögött ugyanis az egy héttel ezelőtt rendezett idénynyitó bahreini futamhoz hasonlóan csapattársa, a mexikói Sergio Pérez végzett másodikként, míg a dobogó alsó fokára Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője állhatott fel.



A rajtot Verstappen kiválóan kapta el, és esélyeshez méltón azonnal elhúzott, az első kör végén már csaknem másfél másodperc volt az előnye a mögötte száguldó Leclerc-rel szemben. A monacói a második helyet sem tudta sokáig tartani, a negyedik kör elején ugyanis átvette tőle ezt a pozíciót Pérez.



A hetedik körben Lance Stroll (Aston Martin) a gumifalba csapódott autójával, a mentés idejére pedig a pályára hajtott a biztonsági autó. A Red Bull azonnal a boxba hívta kerékcserére Verstappent és Pérezt is, s ugyanígy tett többek mellett a Ferrari Leclerc-rel, a McLaren viszont a pályán tartotta Lando Norrist, a Mercedes pedig Hamiltont.



A két körrel később lebonyolított újraindításnál így Norris diktálhatta a tempót az élen, mögötte Verstappen, Hamilton, Pérez, Leclerc volt a sorrend. A 12. körben Verstappen átvette a vezetést Norristól, Pérez pedig Hamiltont hagyta le a harmadik helyért. A hétszeres világbajnok britet aztán Leclerc is megelőzte, Pérez pedig a 18. körben visszavette a második pozíciót Norristól, akit hiába üldözött és ért is utol féltávnál Leclerc, lehagynia csak a 27. körben sikerült.



A folytatásban a Verstappen által vezetett kettős Red Bull-sikert senki nem tudta veszélyeztetni, a vakbélműtéten átesett Carlos Saintz Jr.-t helyettesítő brit újonc, a 18 éves Oliver Bearman pedig a 11. helyről rajtolva hetedikként ért célba a Ferrarival.



A vb két hét múlva, az Ausztrál Nagydíjjal folytatódik Melbourne-ben.