Autósport

Forma-1: vizsgálat indult az FIA elnöke ellen

A BBC értesülései szerint nyomozást indítottak Mohammed ben Szulajem, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke ellen, mert a sportvezető állítólag befolyásolta a tavalyi Forma-1-es Szaúdi Nagydíj végeredményét.



A BBC beszámolója szerint az üggyel az FIA párizsi székhelyű etikai bizottságának kell foglalkoznia, eredmény pedig négy-hat héten belül várható.



Az állítólagos vád szerint a 62 éves FIA-elnök beleavatkozott a dzsiddai versenyen kétszer szankcionált Fernando Alonsónak, az Aston Martin spanyol versenyzőjének ügyébe, mégpedig úgy, hogy visszavonatta a veterán pilótára kiszabott második, 10 másodperces időbüntetést. Ezzel Alonso visszakapta a harmadik helyet, melyet először elvettek tőle az utólagos büntetéssel. A harmadikként célba érő kétszeres világbajnok azért kapott a verseny után tíz másodperces büntetést, és került a negyedik helyre, mert amikor a futam közben letöltötte a rajt után rá kiszabott öt másodpercet, akkor az egyik szerelő még azelőtt ért hozzá a versenyautóhoz, mielőtt lejárt volna a büntetés.



A nagydíj után az Aston Martin fellebbezést nyújtott be, melyet végül elfogadtak, így Alonso visszakapta a harmadik helyet, ami pályafutása 100. dobogós helyezése volt.



A BBC beszámolója arra nem tért ki, hogy Ben Szulajem miért avatkozott be, az összeállításban viszont az áll, hogy a Forma-1-hez és az FIA-hoz közel álló, több magas beosztású személy megerősítette az információt, de senki nem akart nyilatkozni. A BBC megkeresésére sem az FIA-elnök, sem pedig a szövetség nem reagált még.



A Forma-1-es vb idei szezonjának második futamát szombaton rendezik Dzsiddában, a Szaúdi Nagydíj napjai azonban aligha szólnak majd kizárólag a versenyzésről: Ben Szulajem ügye mellett ugyanis még mindig a levegőben lóg Christian Hornernek, a Red Bull csapatfőnökének jövője. Az 50 éves szakembert még az idény kezdete előtt egy női alkalmazott vádolta meg "nem megfelelő magatartással", de a Red Bull által elrendelt független vizsgálat nem találta jogosnak a panaszt. A döntés után viszont egy, a nemzetközi sajtónak, valamint az FIA-nak és az F1 döntéshozóinak is elküldött e-mail súlyosbította a helyzetet, a levélben ugyanis további "bizonyítékokkal" próbálták Horner felelősségét alátámasztani.



Jos Verstappen, a Red Bull címvédő és háromszoros vb-győztes versenyzőjének, Maxnak az édesapja a szezonnyitó bahreini hétvégén viszonylag egyértelműen foglalt állást amellett, hogy Hornernek távoznia kellene a Red Bulltól. A csapatfőnök ugyanakkor eddig és most is tagadja a vádakat.