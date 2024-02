Forma-1

Forma-1 - Szombati versenyek és hat sprintfutam az újonc nélküli 75. idényben

Az első két futamot a megszokottaktól eltérően szombaton rendezik majd, az idényben hat sprintfutamos hétvége lesz, újoncot pedig hosszú idő után nem avat a száguldó cirkusz mezőnye, amelynek trónját Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője foglalja el.



A szezonnyitó bahreini, valamint a jövő héten sorra kerülő szaúdi fordulóban is pénteken rendezik majd az időmérő edzést, a versenyre pedig szombaton kerül sor, aztán a március 24-i Ausztrál Nagydíjtól visszaáll a rend, arra a viadalra és az utána következőkre is már vasárnaponként kerül majd sor. Lesz ugyanakkor még egy kivétel az idényben, ugyanis november 23-án a Las Vegas-i GP-t is szombati napon bonyolítják le.



Az F1-es vb hatodik alkalommal rajtol Bahreinben, s 1977 óta először fordul elő, hogy nem lesz újonc a mezőnyben. A csapatok és a versenyzőpárosok változatlanok maradtak a tavalyi esztendőhöz képest, néhány istálló viszont nevet változtatott, elsősorban szponzorációs okból, vagy a Sauber esetében az átalakulási folyamat közbenső szakasza miatt, a svájciakból ugyanis 2026-tól Audi-istálló lesz.



A szezon hossza rekord, korábban még soha nem került sor 24 nagydíjra egy F1-es idényben, ezek közül hat sprintfutamos viadal lesz, melynek lebonyolítása eltér a tavalyitól, a módosításban ugyanis egyezségre jutottak a csapatok és a versenyzők, valamint a jogtulajdonos Liberty Media és a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA). A döntés értelmében a sprintfutamos fordulók pénteki napján egy szabadedzésre, aztán a sprintkvalifikációra kerül sor. A 100 kilométer versenytávú sprintfutamot szombaton délelőtt rendezik majd, ezt követi a vasárnapi főfutam rajtsorrendjéről döntő időmérő edzés szombat délután. Az idén a 2019 után a naptárba visszatérő Kínában, valamint Miamiban, Ausztriában, Texasban, Brazíliában és Katarban lesz sprintfutamos forduló.



Verstappen sorozatban negyedik vb-címéért száll harcba, és a múlt héten rendezett bahreini teszt alapján minden esélye meg is van arra, hogy tovább gyarapítsa győzelmei és trófeái számát. A 26 éves holland tavaly óriási fölényben volt, 22-ből 19 futamot megnyert, de nemcsak ezzel állított fel rekordot, hanem többek között azzal is, hogy egy idényen belül sorozatban 10 GP-n győzött. Verstappen illusztris társaságba kerülhet, ha sikerül megvédenie címét, a Forma-1 történetében ugyanis egymás után legalább négy vb-diadalt csak négyen arattak: a hétszeres vb-győztes német Michael Schumacher 2000 és 2004 között, a hőskor nagy alakja, az argentin Juan Manuel Fangio 1954 és 1957 között, a német Sebastian Vettel 2010 és 2013 között, valamint a szintén hétszeres világbajnok, még aktív brit Lewis Hamilton 2017 és 2020 között.

Verstappennek a legutóbbi nyolc idény mindegyikében sikerült legalább egy versenyt megnyernie, kilenc szezonon át tartó hasonló sorozatra pedig csak négyen voltak eddig képesek: Schumacher és Hamilton mellett a francia Alain Prost, valamint a brazil Ayrton Senna. A Red Bull holland címvédője 98 dobogós helyezésnél jár pályafutása során, ami pedig az F1 történetének holland dobogóit illeti, édesapjával, Josszal közösen birtokolják hazájuk 100 F1-es dobogós pozícióját.



"Szeretnék az élen maradni, ami nem lesz könnyű, de a csapattal együtt ez a célunk. Minden évkezdet izgalmas, nem tudod, hol állsz a többiekhez képest. A szezon elején minden kiderül" - nyilatkozta az M4 Sportnak adott exkluzív interjúban Verstappen.



A téli felkészülési időszak legnagyobb hírét Hamilton és a Ferrari szolgáltatta, február 1-jén ugyanis bejelentették, hogy a 39 éves brit sztárnak az idei lesz az utolsó éve a Mercedesnél, jövőre pedig már az olasz istállóban folytatja pályafutását. Hamilton az összes vb-címét és minden eredményét (103 futamgyőzelem, 104 pole pozíció és 197 dobogós helyezés) Mercedes-motoros versenyautóval érte el, az idén eljuthat 350 rajtig, mellyel megelőzi az örökranglistán a második Kimi Räikkönent (349 GP). Hamilton ugyanakkor tavaly és tavalyelőtt sem nyert egyetlen futamot sem, s egyelőre nagy kérdés, hogy mennyi valós esélye lesz idén akár egyetlen diadalra is. A brit lehet viszont a második F1-es versenyző, aki eléri a 100 ezer versenykörülmények között megtett kilométert a mezőny korelnöke, az Aston Martinnal rajthoz álló Fernando Alonso után. A kétszeres vb-győztes spanyol már most több mint 102 ezer kilométernél tart, Hamilton eddig 95 334 kilométert tett meg versenyben.



A 20 fős mezőnyben Verstappen, Hamilton és Alonso rendelkezik vb-címmel. A Ferrari duója, a monacói Charles Leclerc, valamint a spanyol Carlos Sainz Jr. pedig az első trófeájára hajt, s ha sikerrel jár, akkor Räikkönen 2007-es diadala után lesz újra egyéni vb-győztese az olasz csapatnak.



Verstappen csapattársa, Sergio Pérez az első mexikói vb-győztes lehetne, míg Alonso tovább folytatja azt a karriert, amely már így is a leghosszabb a Forma-1 történetében. Az Aston Martinnal versenyző spanyol veteránnak ez lesz a 21. vb-idénye, debütálása óta 23 év telt el. A McLaren ausztrál versenyzője, Oscar Piastri például még meg sem született akkor, amikor Alonso kezdte az F1-es pályafutását.



A thaiföldi Alexander Albon (Williams) az idén eljuthat a 100 F1-es futamig, ami ázsiai pilótának eddig még nem sikerült. Negatív rekordot dönthet a német Nico Hülkenberg (Haas), aki eddig 203 GP-n indult és egyszer sem állt dobogóra, ebben az összevetésben Andrea de Cesarisé a "csúcs" 208 "eredménytelen" nagydíjjal.

Bahreinben csütörtökön az első két szabadedzést rendezik, pénteken további egy gyakorlásra, 17 órától pedig az időmérő edzésre kerül sor. A futam szombaton 16 órakor rajtol, a hétvége eseményeit pedig az M4 Sport élőben közvetíti.