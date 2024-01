Madridba költözik a Forma-1-es Spanyol Nagydíj

A Forma-1-es jogtulajdonos Liberty Media keddi bejelentése szerint 2026-tól tíz évig Madridban rendezik a Spanyol Nagydíjat.



A sorozat hírlevele alapján 2035-ig biztosan lesz futam a spanyol fővárosban, ahol félig utcai, félig épített pályán száguldanak majd a versenyzők.



Az új, 5,47 kilométeres aszfaltcsíkon húsz kanyar lesz, és a tervek szerint egy kört 1:32 perc alatt teljesítenek majd a pilóták az IFEMA kiállítóközpont körül. A futamokhoz új versenyirányító-torony, irodák, valamint szórakoztató terek létesülnek, a lelátó kezdetben 110 ezer, majd a későbbiekben 140 ezer néző egyidejű kiszolgálására lesz alkalmas, amivel a madridi az egyik legnagyobb befogadóképességű versenypálya lesz.



"Madrid egy elképesztő város csodálatos sport- és kulturális örökséggel, a mai bejelentés így egy új, izgalmas fejezetet nyit a Forma-1 spanyolországi történetében" - jelentette ki Stefano Domenicali, a Forma-1 elnök-vezérigazgatója.



Legutóbb 1981-ben volt Madridban Forma-1-es futam.



A bejelentésben nem esik szó a Spanyol Nagydíjnak 1991 óta otthont adó barcelonai versenypálya további sorsáról.

Let's go racing in Madrid!



Say hello to the brand-new circuit built around the @IFEMA Exhibition Centre ✨#F1 pic.twitter.com/klysY8HAiT