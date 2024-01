F1

Forma-1 - A Williams 2030-ig a Mercedes motorjait használja

A Forma-1-es Williams istálló 2030-ig szóló szerződést írt alá a Mercedessel, így a brit csapat addig biztosan a német gyártó motorjaival versenyez. 2024.01.09 19:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A megállapodást a két fél közös közleményben jelentette be hétfőn. A britek 2014 óta használják a Mercedes motorjait.



A Williamsszel kötött szerződés az jelenti, hogy immár három istállóval is hosszú távú együttműködése van a németeknek: a gyári csapatukon kívül a McLarennek is ők szállítják majd az erőforrásokat.



A brit csapat a tavalyi vb-pontversenyben a hetedik helyen zárt, két pilótája az idei szezonban is Alexander Albon és Logan Sargeant lesz.



A jelenlegi motorszabályok két év múlva, 2026-tól drasztikusan megváltoznak: akkortól jelentősen megnő az elektromos energia felhasználása, illetve a százszázalékban fenntartható üzemanyag használata.