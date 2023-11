F1

Las Vegas-i Nagydíj - Verstappen győzött az éjszakai viadalon

A harmadik világbajnoki címét már korábban megszerző Max Verstappen, a Red Bull versenyzője nyerte a villanyfényes Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíjat vasárnap. 2023.11.19 09:27 MTI

A 26 éves holland pilótának ez az idei 18. és pályafutása 53. futamgyőzelme. A helyi idő szerint szombaton késő este rendezett futamon Verstappen mögött az első rajtkockából startoló Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője ért célba másodikként, míg a dobogó alsó fokára Verstappen csapattársa, a mexikói Sergio Pérez állhatott fel.



A rajtnál Verstappen azonnal megtámadta Leclerc-t, ám mindketten elmérték az első kanyarnál a féktávot, így elhagyták a pályát, de vissza tudtak jönni. Verstappen birtokolta a vezető pozíciót, mögötte Leclerc, majd George Russell (Mercedes) száguldott. Leclerc úgy érezte, hogy Verstappen leszorította őt, ezt rádión jelezte is a csapatának, de azt a választ kapta, hogy a versenybíróság megítélése szerint nem volt szabálytalan a manőver.



A negyedik körben Lando Norris (McLaren) megcsúszott és a gumifalba csapódott, ezért a pályára hajtott a biztonsági autó, amely három kör elteltével útjára engedte a mezőnyt. Az újraindítás után Verstappen megőrizte az első helyet, ugyanakkor a versenybírók ekkor közölték, hogy a rajt utáni eset miatt öt másodperces időbüntetést adtak a holland világbajnoknak.



A kerékcserék sorát a dobogós pozíciókban száguldók közül Russell kezdte meg a harmadik helyről, majd egy körrel később a gumikopással nagyot küzdő Verstappen is friss abroncsokat kapott. Leclerc így átvette a vezetést, igaz, közvetlen a boxba hajtás előtt már a pályán megelőzte Verstappent, aki a kiálláskor letöltötte az öt másodperces időbüntetését.



A Ferrari monacói versenyzője a 21. kör végén hajtott a boxba új gumikért és Verstappen elé tért vissza a pályára. Nem sokkal később a Russellt előzni próbáló Verstappen versenyautója a manőver közben összeért a brit rivális Mercedesével, így sok törmelék került a pályára, emiatt megint bejött a mezőny elé a biztonsági autó. Ebben az időszakban szinte a teljes mezőny a boxba hajtott kerékcserére, majd a száguldás a 29. körben folytatódhatott: Leclerc állt az élen, mögötte Pérez és Oscar Piastri (McLaren) következett. Verstappen ekkor ötödik volt, Russell pedig öt másodperces időbüntetést kapott a Verstappennel történt ütközés miatt.



A 32. körben Pérez megelőzte Leclerc-t, aki három körrel később visszavette a vezető pozíciót, miközben Verstappen feljött harmadiknak. Kisvártatva a holland világbajnok lehagyta Pérezt és hamarosan Leclerc mellett is elment, így újra az élen állt. A hajrában a Ferrari monacói versenyzője egy elrontott féktáv miatt elveszítette a második helyet Pérezzel szemben, de az utolsó kör utolsó kanyarjában egy nagyszerű manőverrel visszavette a pozíciót.



A világbajnoki szezon jövő vasárnap, Abu-Dzabiban zárul.