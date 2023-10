Forma-1

Katari Nagydíj - Verstappen simán nyerte a villanyfényes viadalt

Katari Nagydíj - Verstappen simán nyerte a villanyfényes viadalt

A sorozatban harmadik világbajnoki címét a szombati sprintfutamon megnyerő Max Verstappen rajt-cél győzelmet aratott a vasárnapi Forma-1-es Katari Nagydíjon, amely pályafutása 180. F1-es viadala volt.

A Red Bull 26 éves holland pilótájának ez az idei 14., egyben pályafutása 49. futamgyőzelme.



Verstappen mögött a két McLaren végzett a második és a harmadik helyen: a szombati sprintfutamon diadalmaskodó ausztrál Oscar Piastri karrierje legjobb helyezését érte el az ezüstérmes pozíció megkaparintásával, míg a brit Lando Norris az idén már ötödik alkalommal állhatott dobogóra, de először az alsó fokára.



A rajt előtt egy órával jelentette be a Ferrari, hogy a spanyol Carlos Sainz Jr. nem tud elindulni a futamon, mert a versenyautójának üzemanyagrendszere meghibásodott.



A start a Mercedes istálló szempontjából sikerült a legrosszabbul, mert hiába indult nagyszerűen a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton, az első kanyarban túlságosan bátor előzéssel próbálkozott, melynek eredményeként éppen csapat- és honfitársa, George Russell autójának ütközött. Hamilton és Russell is megpördült, előbbi a kavicságyban kötött ki és feladta a versenyt, utóbbi pedig csak a mezőny végére tudott visszasorolni. A baleset miatt a pályára hajtott a biztonsági autó, amely aztán az ötödik körben engedte útjára a mezőnyt.



Verstappen az élről indíthatta újra a száguldást, mögötte Piastri és Fernando Alonso haladt a második és harmadik helyen. Az Aston Martin kétszeres világbajnok spanyol versenyzője az élmenők közül elsőként állt ki kerékcserére, ezután Piastri, majd Verstappen is a boxban járt friss abroncsokért. A korábbi sorrend a 23. körre állt vissza az első három pozíciót tekintve, de Piastrinak két körrel később újfent kerékcsere miatt kellett kigurulnia a boxba. A 33. körben Alonso elhibázott egy kanyart, ami miatt veszített néhány pozíciót, helyére Norris jött fel harmadiknak.



Verstappen a 35. körben letudta a második boxkiállását is, és visszatért az élre, előnye hat másodperc feletti volt Piastrihoz képest, akit három-négy másodperces lemaradással követett Norris. Közben az első kanyarban megpördülő Russell már negyedik volt.



A hajrá kezdetén előbb Piastri, majd Norris is újfent friss abroncsokat kapott, de utóbbi kevesebb mint két másodpercnyi hátránnyal követte csapattársát, arról azonban rádión megpróbálták lebeszélni, hogy megtámadja Piastrit. Verstappennek a hajrában még egy újabb kerékcsere is belefért a magabiztos győzelembe, a két McLaren pedig végül nem keveredett csatába egymással.



A vb két hét múlva, az Egyesült Államok Nagydíjával folytatódik a texasi Austinban.