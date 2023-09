Forma-1

Vettel: Verstappen mindent tökéletesen kontrollál

A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel szerint a kétszeres vb-első, és jelenleg is éllovas Max Verstappen tökéletesen kontrollálja a Forma-1-es mezőnyt.



A Red Bull holland pilótája a legutóbbi, Olasz Nagydíjon megdöntötte Vettel csúcsát azzal, hogy sorozatban 10. versenyét nyerte meg.



"Max tehetsége már korán egyértelmű volt, gokartos korában is nagyon magas szinten volt, hihetetlenül sikeres. Gyorsan alkalmazkodott a formaautókhoz, 17 évesen pedig már a Forma-1-ben szerepelt. Kezdetben voltak hibái, de ezekből tanult, a nagy sebessége pedig megmaradt" - fogalmazott a német versenyző.



"Most olyan helyzetben van, hogy mindent kontroll alatt tud tartani, és ezt tökélyre tudta fejleszteni. Imádnivaló, amit csinál, azt pedig saját tapasztalatból tudom, milyen nehéz ilyen sorozatot felépíteni" - mondta Verstappen egymás után aratott futamgyőzelmeiről Vettel.



A holland pilóta akár már a jövő heti, Japán Nagydíjon bebiztosíthatja harmadik világbajnoki címét, miután a szezon eddigi 12 futamából a legutóbbi tizet megnyerte. Csapata, a Red Bull még hibátlan idén, ugyanis a másik két versenyen a mexikói Sergio Pérez diadalmaskodott.



A világbajnokság most hétvégén a Szingapúri Nagydíjjal folytatódik.