Forma-1

Lewis Hamilton a következő két évben is a Mercedesnél versenyez

A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton 2024-ben és 2025-ben is a Forma-1-es világbajnoki sorozatban szereplő Mercedes csapatánál versenyez.



Az istálló csütörtökön jelentette be, hogy a brit sztárpilóta meghosszabbította a szerződését, így a következő két évben is a Hamilton, George Russell párossal szerepelnek majd a vb-sorozatban.



A szerződés anyagi részleteit a csapat nem közölte.



Hamilton 2013-ban szerződött a McLarentől a Mercedeshez, melynél hat egyéni világbajnoki címet nyert és karrierje eddigi 103 futamgyőzelméből 82-t a Mercedes autójával aratott.



A 38 éves brit legutóbb 2021-ben tudott elsőként célba érni egy futamon.