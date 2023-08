Forma-1

Ricciardót megműtötték

Megműtötték a törött csuklóját Daniel Ricciardónak, a Forma-1-es Alpha Tauri istálló ausztrál versenyzőjének, aki határozatlan ideig nem ülhet vissza a versenyautóba és csapatának közlése szerint a továbbiakban is az új-zélandi Liam Lawson helyettesíti majd.



A 34 éves Ricciardo a múlt hétvégi Holland Nagydíj második szabadedzésén ütközött a falnak és a balesetben eltört a csuklója, ennek következtében a forduló további programján már nem tudott részt venni. Az ausztrál versenyzőt vasárnap Barcelonában műtötték meg, Zandvoortban az időmérő edzésen és a futamon is Lawson helyettesítette.



Az Alpha Tauri hétfőn közölte, hogy Ricciardo műtétje jól sikerült és a versenyző megkezdheti a rehabilitációt. A 21 esztendős Lawson a bemutatkozó F1-es viadalán 13. lett, miközben csapattársa, a japán Cunoda Juki csak a 16. helyen zárt a változó időjárási körülmények között lezajlott és piros zászlóval félbe is szakított futamon.



"Reméljük, hogy Danielt minél hamarabb viszontláthatjuk a pályán, de amíg nincs teljesen rendben, addig a Zandvoortban kiváló munkát végző Liam helyettesíti majd, így a következő, számunkra hazai futamon, Monzában a hétvégén is" - írta az Alpha Tauri.



Ricciardo féléves kihagyás után, a július végi Magyar Nagydíjon tért vissza az F1-es mezőnybe, miután a menesztett holland Nyck de Vries helyét vette át az Alpha Taurinál.