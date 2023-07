Forma-1

A Hungaroring után a Belga Nagydíjon is összetört a Red Bull trófeája - videó

A Forma-1-es Red Bull csapatnak mostanában nincs szerencséje a trófeákkal. A múlt héten a Hungaroringen törték össze a győztes Max Verstappen porcelánból készült trófeáját, vasárnap pedig a Belga Nagydíj utáni ünneplés torkollt véletlen pusztításba - írja a Telex.



Verstappen Spában sorozatban nyolcadik győzelmét szerezte meg, és a csapatával együtt a verseny után össze is álltak egy ünneplős fotóra. A fotózás végén mindenki a kamera felé rohant, menekülve a vad Red Bull-locsolás elől, és valakinek akkor sikerült fellöknie a konstruktőrnek járó trófeát, ami két darabba esett szét. A visszaforduló Verstappen egyből észrevette. "Megint összetört, megint összetört a trófea" - mondta.



A csapat humoránál volt, az Instagramon azt írták, hogy készen állnak a nyári szünetre (Ready for the summer-BREAK.), a break ugyanakkor összetörést is jelent angolul. A Red Bull azt ígérte, hogy mire visszatérnek, a trófeát is összerakják.

Not again... 😳🏆 pic.twitter.com/qwbjoBkfvZ — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 30, 2023