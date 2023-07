F1

Belga Nagydíj - Verstappen a hatodik helyről rajtolva is nyert

A rajtbüntetés miatt csak hatodikként startoló Max Verstappen, a Red Bull címvédő és kétszeres világbajnok versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Belga Nagydíjat, így tovább növelte az előnyét az összetettben.



A 25 éves holland pilótának ez az idei 10. és pályafutása 45. futamgyőzelme, egymás után nyolcadszor diadalmaskodott, Belgiumban sorozatban harmadszor nyert. A Red Bull istállónak így 13-ra nőtt a már eddig is rekordot jelentő győzelmi szériája, az osztrák istálló ráadásul ezúttal kettős sikert ünnepelhetett, mert a második helyen Verstappen csapattársa, a mexikói Sergio Pérez zárt Spában.



A dobogó alsó fokára a pole pozícióból rajtoló Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője állhatott fel.



A rajt után Leclerc nem sokáig tudta megtartani a vezető pozíciót, az Eau Rouge kanyarkombinációt követő egyenesben ugyanis Pérez a szélárnyékot is felhasználva simán megelőzte a monacói riválist. A sebességváltó-cseréért kapott büntetés miatt hatodikként startoló Verstappen kihasználta az előtte lezajlott kisebb csetepatékat és feljött negyediknek, majd a hatodik körben már harmadik volt, miután lehagyta Lewis Hamiltont (Mercedes).



A kilencedik körben Verstappen Leclerc-t is megelőzte, így már második volt, majd a 13. és a 15. kör között sorrendben Hamilton, Pérez, Leclerc és Verstappen is a boxba hajtott kerékcserére. A holland vb-címvédő másodikként tért vissza a pályára, de nagyon közel volt csapattársához, akit rövidesen gond nélkül lehagyott.



A 19. körben elkezdett esni az eső, de nem került jelentős mennyiségű csapadék a pályára, mert az esőzés csak néhány percig tartott.



Tizenöt körrel a leintés előtt Verstappen előnye csaknem tíz másodperc volt Pérez előtt, de ez több mint 27 másodpercre nőtt, mert a mexikói ekkor tudta le a második kerékcseréjét. Korábban a negyedik Hamilton és a harmadik Leclerc is járt már a boxban, kettejük csatája a harmadik helyért zajlott, Hamilton nagyjából 2.5 másodpercre volt a Ferrari monacói versenyzőjétől, ez a különbség állandósulni látszott.



A verseny utolsó harmadában már nem történt jelentős változás az élmezőnyben, Verstappen fölényesen nyert, így már 125 pontos előnnyel áll Pérez előtt a vb-pontverseny élén.



A 42. születésnapját szombaton ünnepelt spanyol Fernando Alonso, az Aston Martin kétszeres vb-győztes versenyzője az ötödik helyen zárta a viadalt.



A vb az egy hónapos nyári szünet után augusztus végén folytatódik Hollandiában.