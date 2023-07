F1

Magyar Nagydíj - Domenicali: Magyarország több okból is fontos a Forma-1-nek

Stefano Domenicali, a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság elnök-vezérigazgatója szerint Magyarország több okból is fontos a versenysorozat számára, és lényeges, hogy a szombaton bejelentett szerződéshosszabbításnak köszönhetően hosszú távon tudnak számolni a Hungaroringgel.



A sportvezető a magyar újságíróknak Mogyoródon adott exkluzív interjút a 38. Magyar Nagydíj időmérő edzése után, és hangsúlyozta, a szerződés meghosszabbítására vonatkozó tárgyalások "nehezek, de korrektek" voltak, egyben kiemelte a magyarországi promóter és a magyar kormány elkötelezett hozzáállását.



"Magyarország egyrészt azért fontos nekünk, mert az F1 jelenlegi, folyamatosan növekvő népszerűsége közben meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt a tradicionális helyszínek, valamint az úgynevezett új piacok között. Másrészt Európa ezen régiójában hatalmas potenciált látunk arra, hogy még inkább ráirányítsuk a figyelmet a sportágunkra" - mondta Domenicali.



Az 58 éves olasz szakember szerint nem lett volna elég, ha csak 2027-ig számolhatnak a versenynaptárban a Hungaroringgel, ezért is volt fontos, hogy pont kerüljön az egyeztetések végére és a mostani hétvége szombati napján bejelenthessék a 2032-ig szóló megállapodás aláírását.



"A magyar kormány is hisz ebben a projektben, és azért szán rá pénzt, például a pálya fejlesztéseire vonatkozóan, mert megérti a Forma-1 fontosságát. A tárgyalások során mindig az a legfontosabb, hogy mindenki a megoldási lehetőségeket keresse, mert ha így teszünk, akkor meg is találjuk ezeket" - jelentette ki Domenicali.



Az F1 elnök-vezérigazgatója kiemelte Ariane Frank-Meulenbeltet, a Hungaroring alelnökét, akiről azt mondta, nagyszerű munkát végez az első, 1986-os mogyoródi futam megvalósulása óta.



"A Forma-1 számára nagy lehetőség, hogy Európa ezen régiójából ide, erre a hétvégére összegyűjtse a szurkolókat" - tette hozzá.



Magáról a versenysorozat jelenlegi helyzetéről Domenicali úgy vélekedett, bárhova is utaznak a világban, mindenhol "egyedi és különleges" eseményeket tudnak rendezni, beleértve ebbe a szurkolói programokat, illetve a pályán és az azon kívül történő eseményeket.



"Ma a Forma-1-nek a legnagyobb kincse a versenyző, és szerencsére most hatalmas tehetségeink vannak" - emelte ki a sportvezető.

Domenicali korábban a Ferrari F1-es csapatát is irányította, erről azt mondta, "szerencsésnek és kiváltságosnak" tartja magát, mert "nem sok embernek adatik meg", hogy ilyen pozíciókban dolgozhasson.



"A mostani munkaköröm nagy lehetőség arra, hogy a jövőnek is adhassak valamit, mert ebben a sportágban fontos, hogy örökséget hagyj magad után" - vélekedett.



Magyarországi élményeiről Domenicali kiemelte a később hétszeres világbajnokká váló Michael Schumacherrel közös ferraris időszakból a 2001-es esztendőt, amikor már augusztusban, a Magyar Nagydíjon megnyerték a világbajnokságot, de ennél is pozitívabb élménynek nevezte azt, ahogyan Felipe Massa 2009-es balesetét követően a magyar orvosok bántak a brazil pilótával.



"Az a segítség és kórházi ellátás, amit akkor kaptunk, örök emlék marad, mert egy tragikusnak induló eset pozitív végkimenetellel zárult. Végig ott voltam Felipe mellett, és azt kell mondjam, egészen elképesztő volt az a munka, amelyet akkor a magyarok a Honvédkórházban elvégeztek" - emlékeztetett Domenicali.



A 38. Forma-1-es Magyar Nagydíjat vasárnap 15 órától rendezik a Hungaroringen.