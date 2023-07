Forma-1

Magyar Nagydíj: bővített HÉV-járatok és ingyenes különbuszok segítik a nézők utazását

Egyéni utazás helyett idén még inkább érdemes HÉV-vel, és a hozzájuk kapcsolódó autóbuszjáratokat használva utazni a Hungaroringre és vissza. 2023.07.19 08:29 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Budapestről a Hungaroringre való utazáshoz a legjobb lehetőséget a HÉV bővített járatai és a Volánbusz ingyenes különbuszai kínálják a Formula-1 Magyar Nagydíj nézőinek - közölte a Mávinform szerdán az MTI-vel.



Azt írták, egyéni utazás helyett idén még inkább érdemes HÉV-vel, és a hozzájuk kapcsolódó autóbuszjáratokat használva utazni a Hungaroringre és vissza.



Közölték: a H8-as HÉV-vel lehet utazni az Örs vezér terétől Kerepesig, ahol a Volánbusz díjmentesen igénybe vehető különbuszaira lehet átszállni, amelyek a Hungaroring 3-as kapuig szállítják az utasokat.



A versenynapok végén, visszafelé a Volánbusz különbuszai a verseny helyszínéről Kerepes helyett Gödöllőig közlekednek, onnan a MÁV-START KISS, illetve dupla FLIRT motorvonatai 15 percenként indulnak, és 30-40 perc alatt beérnek a Keleti pályaudvarra - tudatta a Mávinform.



Megjegyezték: a Volánbusz a különbuszok mellett menetrend szerinti járataival is segíti a hazajutást Gödöllőről "azok kapacitásának erejéig".



A H8-as HÉV a Magyar Nagydíj mindhárom napján, a versenyre utazás, illetve a visszautazás időszakában sűrűn, 10-15 percenként közlekedik Mogyoród és az Örs vezér tere között. A vonatok péntektől vasárnapig hat kocsival szállítják az utasokat - ismertették a közleményben.



Tájékoztattak arról is, hogy a MÁV-VOLÁN-csoport a BKK-val közös, kedvezményes árú, egy útra szóló "Hungaroring jegyet" vezetett be, amelynek ára 750 forint; az oda-vissza útra is érvényes "Hungaroring flexijegy" pedig 1500 forintért vásárolható meg a július 21-ei, 22-i illetve 23-i utazásokhoz, és a HÉV-, vonat- valamint buszjáratokon használható fel.



A MÁV-VOLÁN-csoport a Magyar Nagydíj hétvégéjén közlekedő járatairól, a kedvezményes árú jegyekről részletes információk találhatók a mavcsoport.hu/f1 weboldalon.