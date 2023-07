Forma-1

Osztrák Nagydíj - Óvást nyújtott be az Aston Martin, változhat a végeredmény

Az Aston Martin istálló óvást nyújtott be a vasárnapi Forma-1-es Osztrák Nagydíj leintése után, a versenybírók pedig befogadták a kérvényt, amely elsősorban arról szólt, hogy néhány versenyzőt nem büntettek meg azért, mert nem tartotta be a pályahatárokat.



A négytagú versenybíróság közleményt adott ki, mely szerint a 71 körös futam alatt kiosztott büntetések tükröződni fognak a végeredményben, amely így még nem tekinthető hivatalosnak.



"Az ellenőrök a versenybíróság rendelkezésére bocsátották a törölt köridők listáját, melynek vizsgálata során kiderült, hogy a pályahatárok be nem tartását számos esetben nem mutatták be a versenybíróknak, akiknek dönteniük kellett volna a büntetések esetleges kiszabásáról. Ezeknek a szabálytalanságoknak egy részét szankcionálni kellett volna, de a nyilvánosságra hozott végeredményben még nem jelentkeztek" - közölték.



A versenyirányításnak több mint 100 törölt körrel kellett foglalkoznia a futam alatt, s most az a feladata, hogy ezeket egyesével egyeztesse a kiszabható büntetéssel, valamint annak alkalmazásával.



Az Aston Martin versenyzői közül a kétszeres világbajnok spanyol Fernando Alonso hatodikként, a kanadai Lance Stroll pedig tizedikként zárt, a versenyt a címvédő és kétszeres vb-győztes Max Verstappen (Red Bull) nyerte.



Az Aston Martin a csapatok vb-pontversenyében harmadik, hátránya mindössze hat pont az előtte álló Mercedesszel szemben.