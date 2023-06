Forma-1

Verstappen már ott tart, ahol Ayrton Senna

A nemzetközi sajtó elsősorban az emelte ki a vasárnapi Forma-1-es Kanadai Nagydíjról, hogy a címvédő és kétszeres világbajnok Max Verstappen sikerével utolérte a futamgyőzelmek számában (41) a legendás Ayrton Sennát.



Nagy-Britannia:

Daily Mail:

"Max Verstappen sorozatban négy diadalnál tart, rajt-cél győzelmet aratott, és utolérte Sennát"

The Guardian:

"Max Verstappen beállította Senna rekordját és egy szép sikerrel tovább növelte előnyét összetettben."



The Telegraph:

"Verstappen 41. futamgyőzelme nem az a verseny volt, amire sokáig emlékezni fogunk. De abszolút kézben tartotta az irányítást."



Spanyolország:

Marca:

"Max Verstappen utóbbi nyolc versenyén hatodszor győzött, de ezúttal kicsit másképp. Alonso ott volt a nyomában, csak kilenc másodperccel lemaradva, ami az Aston Martin javulásáról árulkodik."



Mundo Deportivo:

"Ő még csak 25 éves. De a világ a lábai előtt hever. Verstappen már kétszeres világbajnok és útban van a harmadik címe felé."



As:

"Max megnyerte a Kanadai Nagydíjat, de az Aston Martin és a Mercedes is nyugtalanságot okozott a Red Bullnál, először a szezonban."



Olaszország:

Corriere dello Sport:

"Verstappen a Kanadai Nagydíj megnyerésével már 41. sikerét aratta, befogta Ayrton Sennát, a Red Bull pedig 100. alkalommal ünnepelhetett."



Gazzetta dello Sport:

"Max verhetetlen, a Repülő Hollandi sorozatban negyedik futamgyőzelmét aratta."



Tuttosport:

"A Kanadai Nagydíj emlékezetes marad Verstappennek és a Red Bullnak: a holland pilóta 41. sikerével utolérte Sennát, az istálló pedig 100. diadalát könyvelhette el kevesebb mint tíz év alatt."



Franciaország:

L'Équipe:

"Van Verstappen és vannak a többiek. A holland rajt-cél győzelmével már Ayrton Senna szintjén van."



Ausztria:

Kronen Zeitung:

"Max Verstappent nem lehet megállítani! A 41. sikere azt jelenti, hogy befogta az 1994-ben elhunyt legendát, a háromszoros világbajnok brazil Ayrton Sennát."



Kurier:

"Max Verstappen és a Red Bull írja most a Forma-1 történetét."



Svájc:

Tages-Anzeiger:

"Verstappen szárnyakat kap a Red Bulltól."