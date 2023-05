Emilia Romagna Nagydíj - Törölték a hétvégi programot az áradás miatt

Az Olaszországot sújtó esőzések és az imolai versenypálya közelében lévő Santerno folyó áradása miatt törölték a hétvégére tervezett Forma-1-es Emilia Romagna Nagydíj teljes programját.



Az F1 szerdai közleménye szerint a döntés az illetékes hatóságokkal, illetve miniszterekkel, az Emilia Romagna régió elnökével, a polgármesterrel, az olasz autóklub elnökével, valamint a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnökével lebonyolított egyeztetéseket követően született meg.



Az indoklás szerint a jelenlegi körülmények között lehetetlen lenne biztonságosan megrendezni a versenyhétvégét, ezen túl pedig a szervezők nem akarnak további nyomást helyezni a helyi hatóságokra és a rendvédelmi szervekre.



Előbbiek már kedden felszólították az F1 helyszínen tartózkodó dolgozóit, hogy elővigyázatosságból hagyják el a pályát.



"Tragikus látni, ami Imolában és a régióban történik, ahol felnőttem. Imádkozom az áldozatokért, valamint az érintett családokért és közösségekért, egyúttal szeretném kifejezni a hálámat és csodálatomat a fáradhatatlanul dolgozó mentőegységeknek, akik valódi hősök és egész Olaszország büszke lehet rájuk" - nyilatkozta a közleményben Stefano Domenicali, a Forma-1 elnök-vezérigazgatója.



Mohammed ben-Szulajm, az FIA elnöke szintén "szörnyűnek" nevezte a kialakult helyzetet, és kijelentette, az érintettek biztonsága és a helyreállítási folyamat az elsődleges fontosságú ebben a "nehéz időszakban".



A Forma-1-es vb így a jövő hétvégén sorra kerülő Monacói Nagydíjjal folytatódik.

The decision has been taken not to proceed with the Grand Prix weekend in Imola#EmiliaRomagnaGP #F1 pic.twitter.com/4taauGnFEA