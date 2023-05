Forma-1

Button szerint Hamilton hosszabbítani fog a Mercedesszel

A 2009-es Forma-1-es világbajnok Jenson Button szerint meg fogja hosszabbítani a mostani idény végén lejáró szerződését a Mercedes istállónál a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton.



A 43 éves Button a szezon előtt úgy vélekedett, hogy honfitársa csak akkor hosszabbít majd, ha a Mercedes győzelemre esélyes versenyautót épít neki a mostani esztendőre. Hamiltonnak viszont az első négy idei futamon nem sok esélye volt nyerni, legutóbb, múlt vasárnap hatodikként zárt az Azeri Nagydíjon. A 38 éves versenyző így már 45 ponttal van lemaradva az összetettben az éllovas és címvédő Max Verstappentől (Red Bull).



"Lewis nem vonul vissza. Amikor versenyzőként hozzászoksz, hogy hosszú időn keresztül egymás után aratod a sikereket, és ez hirtelen megszűnik, akkor vissza akarsz térni a győzelmeket jelentő útra. Persze, ha évekig egy gyengébb autót vezetsz, akkor végül a visszavonulás mellett döntesz, de Lewisnak nem rossz az autója, csak nem annyira jó, mint amihez hosszú éveken át hozzászokott" - nyilatkozta Button.



A 306 F1-es futamon rajthoz állt ex-pilóta szerint Hamilton tisztában van a saját csapatának erősségeivel és azon dolgozik, hogy minél előbb újra a győzelmekért harcolhasson a Red Bull versenyzőivel.



"Talán ebben az évben ez még nem következik be, de jövőre is ott lesz a rajtrácson, mert még mindig éhes a sikerre és az újabb vb-címre" - jelentette ki Button.



A kétszeres vb-győztes Verstappen változatlanul az elsőszámú esélyese az idei vb-trófeának, de mexikói csapattársa, Sergio Pérez már csak hat ponttal marad el tőle az egyéni pontversenyben, miután a múlt hétvégén a szombati sprintfutamot és a vasárnapi nagydíjat is megnyerte Bakuban.



"Sergio nagyon meggyőző, ahhoz képest, hogy kemény feladat Max csapattársának lenni. Ha a mostani hétvégén, a bakuihoz hasonlóan utcai pályán, Miamiban jó eredményt ér el, akkor lesz esélye harcolni a vb-címért. Ez pedig jót tenne a sportágnak, mert a Red Bull jelenleg nagy előnyben van a többiekkel szemben, úgyhogy kettejük között kell eldőlnie a vb-nek" - mondta Button.