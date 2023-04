Forma-1

Horner szerint "borzasztóan hosszú az út" a címvédésig

Christian Horner, az egyéniben és a konstruktőrök között is világbajnoki címvédő Red Bull Forma-1-es istálló csapatfőnöke szerint "borzasztóan hosszú út vezet" az idei szezonban a trófeák újbóli elhódításáig.

Az osztrák szakembert a versenysorozat hivatalos weboldala, a formula1.com idézte, és a 49 éves csapatfőnök a nyilatkozatában úgy fogalmazott, az RB19 kódjelzésű idei versenyautójuk nagyszerű kiindulási pont a számukra.



"Az első két futamon aratott kettős győzelmünk sokkal több, mint amire előzetesen számíthattunk, de tisztában vagyunk azzal, hogy a szezon nagyon hosszú. Rengeteg verseny van még hátra, közte hat sprintfutamos hétvége, és tudjuk, hogy az ellenfeleink is komoly fejlesztéseket hajtanak végre az autóikon, mire visszatérünk Európába" - mondta Horner, aki arról is beszélt, hogy nem tartja valószínűnek kétszeres világbajnok holland versenyzője, Max Verstappen szempontjából a túlságosan hosszú F1-es pályafutást.



"Nem hinném, hogy 41, vagy 42 éves korában még versenyezni fog, vagy ha igen, akkor nem a Forma-1-ben. Mindig mindenről határozott véleménye van és pontosan tudja, hogy mit akar kezdeni az életével. Egyelőre a versenyzés a szenvedélye, és ha épp nem a pályán, akkor a virtuális világban vezet" - fejtette ki a Red Bull csapatfőnöke.



A 25 éves Verstappen 2015 óta tagja a Forma-1-es mezőnynek, a most érvényben lévő szerződése pedig 2028-ban jár le a Red Bullnál.



A holland versenyző jó úton jár a címvédés és harmadik világbajnoki címe felé, a mostani idényt ugyanis két futamgyőzelemmel és egy második hellyel kezdte, így az összetett élén 15 pontos előnye van csapattársával, a mexikói Sergio Pérezzel szemben.



A világbajnoki sorozat a hétvégén a Bakuban sorra kerülő Azeri Nagydíjjal folytatódik, amely az idei szezon első sprintfutamos hétvégéje lesz.