Életmód

Maradandó tüdőkárosodást okozhat az e-cigaretta - már egy év alatt romlást mértek

Egy új kutatás szerint már 12 hónapnyi rendszeres e-cigaretta-használat mellett is kimutathatóan romolhat a fiatal felnőttek tüdőfunkciója. Az orvosok arra figyelmeztetnek, hogy a tartós használat akár visszafordíthatatlan légzőszervi károsodáshoz is vezethet. 2026.11.19 18:50 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Sokan még mindig a hagyományos dohányzás kevésbé ártalmas alternatívájának tekintik az elektromos cigarettát, különösen a fiatalabb korosztályban. Egy új, a Tobacco Control című tudományos folyóiratban ismertetett kutatás azonban arra utal, hogy a rendszeres használat már viszonylag rövid idő alatt is kedvezőtlen változásokat okozhat a tüdő működésében.



A vizsgálatban 21 és 35 év közötti e-cigaretta-használók légzésfunkcióját követték nyomon egy éven keresztül. A kutatók elsősorban az úgynevezett FEV1-értéket mérték, amely azt mutatja meg, hogy valaki egy erőteljes kilégzés első másodpercében mennyi levegőt képes kifújni a tüdejéből.



Ez az egyik legfontosabb mutató a légutak állapotának megítélésében, és a krónikus légzőszervi betegségek felismerésében is szerepet játszik.



Az eredmények szerint a résztvevők FEV1-értéke átlagosan 100 milliliterrel csökkent a 12 hónapos időszak alatt. Azoknál, akik naponta legalább harminc alkalommal használtak e-cigarettát, a visszaesés ennél is jelentősebb, 240 milliliter volt.



A kutatás eredményeit kommentáló Dr. Mina Makaryus a New York Postnak nyilatkozva figyelmeztető jelnek nevezte a megállapításokat.



„Az e-cigarettát használóknak ezt a kis kísérleti tanulmányt figyelmeztetésként kellene értékelniük: a vapelés talán nem annyira biztonságos, mint korábban feltételeztük” – mondta.



A szakember szerint különösen aggasztó, hogy a kutatók már egyetlen év alatt statisztikailag szignifikáns tüdőfunkció-romlást tapasztaltak. Úgy véli, hosszabb követési idő esetén a csökkenés akár tovább is folytatódhat.



A tartós légzésfunkció-romlás egyik lehetséges következménye a krónikus obstruktív tüdőbetegség, vagyis a COPD kialakulásának fokozott kockázata. Ez a betegség a légutak tartós beszűkülésével jár, és előrehaladott állapotban már az egyszerű hétköznapi tevékenységeket is megnehezítheti.



Makaryus saját klinikai tapasztalataira hivatkozva arról is beszélt, hogy az e-cigarettát használó páciensek között gyakran találkozik asztmával vagy más obstruktív légúti betegséggel.



A mostani eredmények ugyanakkor önmagukban még nem bizonyítják, hogy az e-cigaretta visszafordíthatatlan tüdőkárosodást okozott a vizsgálat résztvevőinél. A tanulmány kis létszámú, előzetes kutatás volt, a megfigyelési idő pedig mindössze egy évre terjedt ki. A tartós károsodás és az ok-okozati összefüggés megállapításához további, hosszabb távú vizsgálatok szükségesek.



Az eredmények mégis fontosak, mert az elektromos cigaretták hosszú távú egészségügyi hatásairól jóval kevesebb évtizedes tapasztalat áll rendelkezésre, mint a hagyományos dohányzás következményeiről.

Az e-cigaretta aeroszolja nem egyszerű vízgőz: nikotint, különféle ízesítőanyagokat és más, a hevítés során keletkező vegyületeket is tartalmazhat. Ezek belélegzésének kockázata a készüléktől, a folyadék összetételétől és a használat gyakoriságától is függ.



Fontos ugyanakkor különbséget tenni a hagyományos cigarettáról teljesen áttérő dohányosok és azok között, akik korábban egyáltalán nem dohányoztak. Az e-cigaretta bizonyos káros anyagoknak való kitettséget csökkentheti az éghető dohánytermékekhez képest, de ez nem jelenti azt, hogy használata veszélytelen lenne.



A kutatás különösen azok számára szolgálhat figyelmeztetésként, akik soha nem dohányoztak, mégis rendszeresen használnak elektromos cigarettát.



Makaryus azt javasolja, hogy az érintettek orvosi segítséggel tájékozódjanak a nikotinfüggőség kezelésének és a leszokásnak a lehetőségeiről.



A vizsgálat legfontosabb tanulsága egyelőre nem az, hogy minden e-cigaretta-használónál elkerülhetetlen a maradandó tüdőkárosodás, hanem az, hogy a légzésfunkció romlása már fiatal felnőtteknél, viszonylag rövid idő alatt is mérhető lehet. Hogy ez milyen hosszú távú következményekkel jár, arra a következő évek kutatásai adhatnak pontosabb választ.